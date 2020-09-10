Мнение: Крыму нужны новые объекты размещения  

Лучший способ повысить в Крыму качество сервиса – это создать условия для конкуренции между средствами размещения. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно 4-5 тыс. номеров. А в пятилетней перспективе – до 20 тыс. номеров как минимум. И я надеюсь, что это будет поддержано на уровне страны, – сказал глава минкурортов РК.

По его словам, конкуренция – это единственный эволюционный способ повышения качества сервиса и снижения цен в Крыму.

Это существенно улучшит экономическую ситуацию в Крыму, объединит много смежных областей, позволит нормально развиваться общепиту, экскурсионной и транспортной деятельности, — подчеркнул Волченко.

Официально в Крыму работает 830 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендации Роспотребнадзора. В течение всего курортного летнего сезона сотрудники министерства курортов и туризма РК проводили консультационные рейды по контролю соблюдения рекомендаций отелями и санаториями по всему Крыму.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму – номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70-80%, что сопоставимо с показателями высокого сезона.

Всего за два месяца курортного сезона, с 1 июля по 1 сентября, в Крыму отдохнуло 3 539 100 туристов. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло 2 106 300 туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.