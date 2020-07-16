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Мнение: курортников в Крыму, как и в «украинские времена», просто щиплют
Фото: ВК

Мнение: курортников в Крыму, как и в «украинские времена», просто щиплют

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 16.07.2020

Политолог Алексей Мартынов на своей странице в Facebook «нарисовал картину маслом» — сценку из «курортной жизни». Сама по себе сценка забавная и даже жизненная. А вот вывод покажется кое-кому обидным. А он прост: туристов в Крыму, как и при Украине нагло «разводят» и просто щиплют.

У прекрасного курортного отеля на ЮБК торгует с лотка фруктами дама неопределенного возраста. Спелая черешня в середине июля в Крыму(!) 400 р./кг. — Вы часом не сошли с ума? — Что вы! Этот Бахчисарайская! — И что? В Москве, в «Азбуке» давно уже 300-350 р.! Это самый дорогой магазин и черешня там турецкая и узбекская! Конечно до Бахчисарая дальше и дороже, чем до Стамбула и Ташкента.

Отвечает: «Все торговать хотят, а Бахчисарайские монополисты. Раньше из Мариуполя возили — там подешевле было, а сейчас вот только в Бахчисарае закупочная база. Монополия».

Смотрю я на эту суетливую тетку и думаю: все местные тут хотят торговать, то есть по мелочи спекулировать и ещё что-нибудь сторожить чужое за дорого. Работать не хочет никто. Они за 6 лет так и не стали тут хозяевами: до того щипали и сейчас щиплют. Как показывает исторический опыт выйти из Соседнего государства и вернуться в «родную гавань» можно, но вот соседское жлобство из себя вывести сложно, если вообще возможно.

«Ну насыпьте пакетик, чего уж» — тоном колонизатора с еле уловимым московским акцентом, говорю и спешу на пляж. Тут море, оно честнее и лучше, — повествует Мартынов.

Да уж… Самые честные в Крыму летом — море да небо… Даже пляжный песок на курортниках «наваривается». А цены? Тот же Мартынов иронизирует:

Сегодня к обеду в Крым ждали Путина, а может, и на подводной лодке прибудет, так тут месье Аксёнов цены на бензин снизил- теперь не 52, а 51 р. за литр 95-го. В Москве 47 р., к примеру.

Вот и думай… То ли в Крыму пора зарплаты московские вводить (цены-то выше), то ли Путина каждый день встречать (чтобы и улицы мыть, и порядок наводить, и корабли закладывать, и цены снижать)…

Мнение: курортников в Крыму, как и в «украинские времена», просто щиплют

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