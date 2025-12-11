Мнение: массово привлечь МВД к сделкам с жильём невозможно, считают риелторы

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости предложил внести в закон «О госрегистрации недвижимости» поправки о приостановке сделок с вторичным жильём при подозрениях в мошеннических действиях по запросу МВД. Также предложено привлекать при наличии признаков мошенничества привлекать для оценки состояния продавцов психологов ведомства.

Возможности для тотального привлечения представителей МВД к сделкам с жильём нет, заявил вице-президент РГР Андрей Банников. По его словам, только в Москве ежемесячно заключается 12-15 тыс. сделок с жильём. У органов внутренних дел нет ресурсов и времени, чтобы курировать все сделки.

Участие в сделках с жильём психологов МВД — это неоднозначное решение, считает Банников. В уголовном судопроизводстве длительность психолого-психиатрической экспертизы — одна-две недели. Это потребует привлечения большого количества специалистов ведомства, при этом дефицит на рынке труда уже сейчас отмечен их дефицит.

Эксперт считает, что профессиональные психиатры, которых сейчас задействуют при сделках с жильём, работают не хуже психологов МВД, отмечает гендиректор «Мир квартир» Павел Луценко. Если речь об обычной анкете, процесс психолого-психиатрической экспертизы станет формальным. К перечню документов, необходимых для оформления сделки, добавят ещё одну бумажку.

Принятие таких поправок усложнит жизнь продавцам и покупателям, при этом дополнительных гарантий безопасности сделок не появится.

источник: ЦИАН