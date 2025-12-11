Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Мнение: массово привлечь МВД к сделкам с жильём невозможно, считают риелторы
Новости Республики
Мнение: массово привлечь МВД к сделкам с жильём невозможно, считают риелторы
иллюстрация: Piero Insfran / Shutterstock.com

Мнение: массово привлечь МВД к сделкам с жильём невозможно, считают риелторы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:01 11.12.2025

Тотальное привлечение сотрудников МВД к сделкам с недвижимостью невозможно, считают в Российской гильдии риелторов. Для этого у правоохранительных органов недостаточно времени и ресурсов, объяснили РИА Недвижимость представители объединения.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости предложил внести в закон «О госрегистрации недвижимости» поправки о приостановке сделок с вторичным жильём при подозрениях в мошеннических действиях по запросу МВД. Также предложено привлекать при наличии признаков мошенничества привлекать для оценки состояния продавцов психологов ведомства.

Возможности для тотального привлечения представителей МВД к сделкам с жильём нет, заявил вице-президент РГР Андрей Банников. По его словам, только в Москве ежемесячно заключается 12-15 тыс. сделок с жильём. У органов внутренних дел нет ресурсов и времени, чтобы курировать все сделки.

Узнайте больше:  Севастопольская девочка, пострадавшая во время атаки ВСУ, доставлена на лечение в Москву

Участие в сделках с жильём психологов МВД — это неоднозначное решение, считает Банников. В уголовном судопроизводстве длительность психолого-психиатрической экспертизы — одна-две недели. Это потребует привлечения большого количества специалистов ведомства, при этом дефицит на рынке труда уже сейчас отмечен их дефицит.

Эксперт считает, что профессиональные психиатры, которых сейчас задействуют при сделках с жильём, работают не хуже психологов МВД, отмечает гендиректор «Мир квартир» Павел Луценко. Если речь об обычной анкете, процесс психолого-психиатрической экспертизы станет формальным. К перечню документов, необходимых для оформления сделки, добавят ещё одну бумажку.

Принятие таких поправок усложнит жизнь продавцам и покупателям, при этом дополнительных гарантий безопасности сделок не появится.

источник: ЦИАН

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.