Мнение: на итогах стамбульских переговоров поставлена большая клякса

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал итоги стамбульских переговоров делегаций России и Украины.

Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет — Крым и Донбасс должны быть украинскими. При этом заявляется, что офис Зеленского планирует продолжать переговоры с Россией. Это всё, что нужно знать об адекватности киевского режима.

На итогах стамбульских переговоров поставлена большая клякса. Все наши соотечественники, которые были вчера обеспокоены перспективой достижения договорённостей с Киевом, могут успокоиться, с этой бандой наркоманов ни о чём договориться нельзя. Только полный и окончательный военный разгром может вернуть их (или тех, кто будет в тот момент на их месте) в реальность, — заявил Константинов.