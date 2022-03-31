Мнение: на итогах стамбульских переговоров поставлена большая клякса

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал итоги стамбульских переговоров делегаций России и Украины.
Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет — Крым и Донбасс должны быть украинскими. При этом заявляется, что офис Зеленского планирует продолжать переговоры с Россией. Это всё, что нужно знать об адекватности киевского режима.
На итогах стамбульских переговоров поставлена большая клякса. Все наши соотечественники, которые были вчера обеспокоены перспективой достижения договорённостей с Киевом, могут успокоиться, с этой бандой наркоманов ни о чём договориться нельзя. Только полный и окончательный военный разгром может вернуть их (или тех, кто будет в тот момент на их месте) в реальность, — заявил Константинов.
Председатель Госсовета РК подчеркнул: Крым и Донбасс никогда больше украинскими не будут.
Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса.
И если для того, чтобы всем стало ясно, что такое демилитаризация и денацификация Украины, потребуется дойти до Львова — дойдём до Львова. У нас имеется исторический опыт того, как добивается нацистская гадина в её логове. Если кто забыл — напомним, — отметил Владимир Константинов.
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