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Мнение: на переговорах по Украине Запад может признать Крым российским

Мнение: на переговорах по Украине Запад может признать Крым российским  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:59 11.01.2022

Итогом переговоров России и Запада может стать международное признание суверенитета Москвы над Крымом, пишет политолог Стивен Сабо в колонке для National Interest.

Он напомнил об истории послевоенной Европы, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. По мнению Сабо, таким же путем можно снять напряжение вокруг Украины.

США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны, — цитирует Сабо РИА Новости.

Он уточнил, что в соглашении могут затронуть вопрос размещенных в Европе войск и вооружений договаривающихся сторон. Кроме того, переговоры могут привести к изменению на международном уровне признанных политических границ Украины.

В результате сделки Донбасс, для Украины практически потерянный, сможет войти в состав Российской Федерации. Крым тоже останется частью России. Украина же сможет сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы, — считает Сабо.

Политолог также назвал крупной стратегической ошибкой обещание принять Украину в НАТО, данное Киеву в 2008 году. Напоминая о недавнем уходе США из Афганистана, Сабо высказал мнение, что «Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством«.

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