Мнение: на посту президента жизнь у Зеленского будет недолгой

Что, если на Украине все-таки пройдут выборы?

Люди на Украине начинают понимать, что воюют не за свою страну, сказал в эфире радио «Sputnik» сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, если президентские выборы на Украине состоятся, то шансов победить у Владимира Зеленского будет немного.

Ранее (явно не случайно) Зеленский заявил, что сейчас выборы на Украине «не ко времени». Очередные президентские выборы должны состояться в стране в марте 2024 года. И, судя по всему, не состоятся. Но вот в чем нюанс: Запад (в первую очередь США) разочаровался в Зеленском. Не случайно, именно в западной прессе крайне комплиментарно отзываются о нынешнем главкоме ВСУ Залужном, которого прочат на место главы «незалежной». Так что… все возможно на Украине. И президентские выборы — тоже.

Ситуация не очень однозначная на Украине с точки зрения проведения президентской кампании. Будет ли она – большой вопрос, Зеленский упирается. При этом он теряет свой рейтинг. С каждым днем его поддержка уменьшается, хотя и остается еще довольно высокой, об этом говорят многие комментаторы на Украине, – сказал член Комитета Совета Федерации по международным делам.

Цеков уверен: в любом случае следующий президентский срок – не для Зеленского.

Если говорить о том, долгая ли у него будет жизнь на посту президента, то я думаю, что недолгая. Потому что он сделал ставку на победу Украины, хотя все реально мыслящие люди понимают, что это невозможно. Он убеждал в этом народ Украины и в какой-то момент убедил, люди считали, что вот-вот Украина победит. А сейчас они видят, что Украина проигрывает, начинают задумываться над тем, почему это происходит. И начинают понимать, что народ Украины воюет не за Украину, а как минимум за Зеленского, а как максимум вообще-то за интересы американцев и европейцев. Поэтому я думаю, что если выборы состоятся, то шансов у Зеленского будет немного, – заключил сенатор от Крыма.

Программу с участием Сергея Цекова слушайте здесь.