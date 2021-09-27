Мнение: новый закон о региональной власти «обнулит» сроки полномочий глав областей и республик

Аксёнов возглавит Крым и в третий раз?

Мы уже рассказывали о законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ предлагает разрешить главам регионов избираться больше двух раз подряд, а срок их полномочий должен составлять 5 лет. Предполагается, что основная часть положений законопроекта, в случае его принятия, вступит в силу с 1 июня 2022 года. Таким образом, Глава Крыма Сергей Аксёнов, возглавляющий Республику с 2014 года, может быть переизбран и после 2024 года (окончание срока его полномочий после двух «каденций»).

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс уже заявил в интервью ИА «Крыминформ», что, в случае одобрения федеральных инициатив о сроках полномочий и именовании должностей руководителей субъектов России, в Крыму придётся менять Конституцию. Это означает, что Глава РК Сергей Аксёнов, действительно, может получить возможность быть избранным (на сессии Госсовета Республики или в ходе прямых выборов, это еще из области теорий) стать главой региона в третий раз.

На мой взгляд – это очень правильная норма и если будет принят такой закон, безусловно, мы будем очень рады и создадим все условия, чтобы эту норму исполнить и привести в соответствие с федеральным законом. Это потребует изменения Конституции Крыма. Я считаю, что это правильное решение, если оно будет принято – это будет очень своевременно, – цитирует первого вице-спикера Госсовета РК «Крыминформ».

Впрочем, эта информация (даже самым уверенным тоном произнесенная) – на уровне допусков и предположений. Не исключено, что Сергей Аксёнов не откажется и от мандата депутата Госдумы (он возглавлял региональный список кандидатов). Такая возможность тоже не исключается, тем более после череды скандальных отставок в Крыму.