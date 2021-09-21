Мнение: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно

Обсуждение передачи Крыма Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН не имеет смысла, а проблему Донбасса нужно решать внутри страны. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «
С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно, — прокомментировал он темы, которые украинская делегация собирается поднять во время ассамблеи.
По его словам, украинская дипломатия не обладает в настоящий момент другими темами, кроме Крыма и Донбасса.
Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной ассамблеи, — отметил Небензя.
76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.
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