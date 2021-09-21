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Мнение: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно
Фото: ID 995645, pixabay.com

Мнение: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 21.09.2021

Обсуждение передачи Крыма Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН не имеет смысла, а проблему Донбасса нужно решать внутри страны. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-1«.

С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно, — прокомментировал он темы, которые украинская делегация собирается поднять во время ассамблеи.

По его словам, украинская дипломатия не обладает в настоящий момент другими темами, кроме Крыма и Донбасса.

Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной ассамблеи, — отметил Небензя.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Мнение: обсуждать возвращение Крыма Украине в рамках Генассамблеи ООН бесполезно

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