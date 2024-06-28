Мнение: отвечать за сохранность персональных данных должны владельцы сайтов

По данным исследования Аналитического центра НАФИ, большая часть граждан считают наиболее надежными операторами персональных данных (ПД) государственные интернет-сервисы, банки, а также крупные маркетплейсы.

При этом за последние 7 лет доверие россиян к основным операторам данных в интернете существенно возросло. Самый динамичный рост показал сегмент маркетплейсов. Банковские организации сохранили свои позиции, несмотря на относительно невысокий темп прироста доверия.

Тем не менее, рост доверия сопровождается и отрицательной динамикой – респонденты все чаще перекладывают ответственность за сохранность данных на владельцев сайтов, сервисов и государство. Доля тех, кто уверен в способности самостоятельно защитить свои данные, сократилась с 44% в 2023 году до 40% в 2024-м.

Логика граждан понятна, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Во-первых, операторы ПД должны выполнять свои обязательства в части безопасной обработки и хранения персональных данных. Особенно, когда есть эффективные инструменты защиты данных, которые не потребуют со стороны оператора ПД существенных трат. Например, обезличивание информации, которое просто не позволит злоумышленникам определить принадлежность персданных к конкретному субъекту, так как вся информация зашифрована. Во-вторых, за то время, пока проблема с утечками персональных данных не стала такой явной, граждане привыкли доверять ресурсам в сети, – сказал депутат.

Тем не менее, сейчас утечки персональных данных стали частым явлением.

Например, по данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале этого года в базах данных, опубликованных в даркнете, было обнаружено более 19 млн паролей россиян. Значение в 6 раз превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Подчеркну, что сохранность данных – прямая обязанность операторов ПД. Именно поэтому сейчас Госдума рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за допущение утечек. Предлагается повысить сумму штрафа до 15 млн рублей, а также ввести оборотные штрафы, достигающие 3% выручки компании за предшествующий год. Принятие поправок должно наконец-то заставить бизнес соблюдать действующее законодательство в сфере защиты персданных, а также инвестировать в развитие безопасности собственных систем, – считает депутат.

При этом, отмечает Немкин, ни одна система не может быть защищена на 100%.

Поэтому соблюдение базовых правил цифровой грамотности со стороны граждан никогда не будет лишним, а с этим пока что есть проблемы. По данным исследования VK, треть опрошенных россиян использует один пароль на нескольких сервисах, который состоит из памятных дат или имен. Это парадоксально, поскольку более 80% россиян знают о том, что использование одних и тех же паролей небезопасно и легко поддается компрометации. При этом напомню, что использование в паролях дат и имен позволяет злоумышленникам легко получить данные пользователя за счет простого перебора, – отмечает депутат.

По словам Немкина, следование правилам цифровой грамотности защитит от возможных утечек информации, а также от «встреч» с мошенниками в будущем.

Попытки украсть персональную информацию будут всегда как со стороны злоумышленников, так и со стороны бизнеса, использующего ПД в рекламных целях – со спам-звонками сталкивались, наверное, все. И мобилизация всех участников здесь крайне важна. Думаю, что следовать правилам – дело привычки. Кроме того, сегодня появились удобные инструменты защиты данных. Та же двухфакторная аутентификация, – говорит он.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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