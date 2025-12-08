Мнение: при расторжении сделок предлагают ввести принцип «нет денег — нет квартиры»

Речь идёт о случаях, когда сделка уже совершена, но продавец хочет признать её недействительной и вернуть квартиру, заявляя, что он не осознавал свои действия, так как находился под влиянием мошенников. Кошелев предлагает ввести правило встречного исполнения. Если продавец не имеет возможности вернуть деньги, покупатель не должен возвращать квартиру. Это будет соответствовать положению Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств. При необходимости, можно дополнить эту норму.

Сейчас в законодательстве нет защитных процедур для сделок с повышенным риском обмана, отметил депутат. Госдума и эксперты рынка обсуждают законодательные изменения, которые помогут исправить эту ситуацию. В частности, предлагается сделать обязательным нотариальное удостоверение для рискованных сделок с жильём, сделок с участием пожилых людей. Нотариус сможет проверить дееспособность продавца, добровольность его волеизъявления. Также обсуждается введение гарантийных механизмов, таких как эскроу-счета или другие способы временной блокировки средств в случаях, когда есть основания считать, что на продавца оказывают давление.

Напомним, проблему с расторжением сделок с вторичкой начали активно обсуждать после прецедента с квартирой Ларисы Долиной.

Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её продать квартиру и перевести деньги на якобы безопасный счёт. Певица перевела мошенникам свои сбережения и деньги, полученные от продажи квартиры. Позже ей удалось оспорить сделку и вернуть недвижимость. Покупательница квартиры Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Лурье подала жалобу в Верховный суд.

источник: ЦИАН