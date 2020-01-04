Мнение: прямой железнодорожный путь от Керчи до Симферополя пока не нужен

Власти решили не «отрезать» Джанкой.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не является первоочередным проектом. Об этом сообщает
По словам Константинова, более актуальный вопрос, на сегодняшний день, это электрификация существующей железной дороги от Керчи до Джанкоя. Он также отметил, что движение поездов через Джанкой дает стимул с точки зрения социально-экономического развития северной части полуострова.
Сейчас железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через Джанкой, который расположен на севере Крыма. Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.