Мнение: пьяных за рулем нужно приравнивать к террористам

Если человек второй раз сел пьяным за руль, его нужно лишать водительских прав до конца жизни. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Ранее губернатор Амурской области, где 14 июня произошло страшное ДТП с пятью погибшими, когда минивэн на огромной скорости въехал на тротуар и сбил пешеходов, разместил в своем телеграм-канале анонс инициативы от региона ужесточить наказание за вождение в пьяном виде. В Госдуме это предложение поддерживают. Как сказал Бийсултан Хамзаев, это солидарно с его точкой зрения.

Я говорю об этом не первый год. Вождение в пьяном виде надо приравнивать к терроризму. Тем более там, где есть летальные исходы. Если тебя выявили пьяным за рулем второй раз, это должно быть пожизненное лишение прав. Зачем рисковать другими людьми? Если этот не хочет ездить по-другому, то пусть не ездит вообще! Невинные, как те пешеходы на тротуаре в Благовещенске, страдать не должны, — цитирует «Парламентская газета» депутата.

ДТП в Амурской области Хамзаев назвал чудовищным и выразил мнение, что для виновника той аварии пожизненный срок был бы справедливым наказанием, «с учетом того, что он натворил».

Депутат напомнил о законодательстве Японии, где при ДТП с пострадавшими отвечает не только нетрезвый водитель, но и его трезвый пассажир. И это Бийсултан Хамзаев считает правильным: «Окружающие должны не поощрять, а проявлять нетерпимость к таким вещам».

Инициативу Амурской области депутат поддерживает, считает, что в России обязательно нужно совершенствовать законодательство, чтобы минимизировать количество пьяных за рулем, и действовать нужно жестко.

Я, как депутат, смогу нажать только одну кнопку за такое ужесточение. Но если бы мог нажать больше, то обязательно сделал бы это, — сказал Бийсултан Хамзаев.

источник: «Парламентская газета»