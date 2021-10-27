Мнение: руководство Севастополя идет на решительные, но оправданные меры

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев прокомментировал введение новых ограничительных мер, которые были приняты на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Считаю правильным и своевременным решение губернатора Севастополя закрыть город на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. На данный момент в Севастополе ситуация с уровнем заболевания коронавирусной инфекцией самая тяжелая за все время пандемии. Не хватает врачей, постоянно приходится обустраивать новые места в больницах. Радует, что люди потянулись на вакцинацию, но сейчас самое важное, как сказал наш губернатор Михаил Развожаев, разорвать цепочки заражений. В 2020 году, когда также работали блокпосты, это действительно помогло снизить уровень заболеваемости в городе, — заявил Владимир Немцев.

По его словам, Севастополь всегда рад гостям, но необходимо понимать, что на первом плане – безопасность горожан, их здоровье и благополучие. Поэтому руководство города-Героя идет на решительные, но оправданные меры.

Надеюсь, севастопольцы с пониманием, терпением и выдержкой отнесутся к этой непростой ситуации. Проведут это время с семьями в пределах города. Помните, что сроки окончания пандемии во многом зависят от нашего осознанного, ответственного поведения: оставайтесь дома, в общественных местах носите маску и соблюдайте социальную дистанцию. Давайте будем беречь себя и наших близких, — подытожил Владимир Немцев.