Мнение: сельский туризм в Крыму — перспективное направление

Для Крыма вопрос перспектив развития туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения имеет абсолютно прикладной интерес. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященному проблемам и перспективам строительства виноградорско-винодельческих предприятий и объектов туристической инфраструктуры на виноградопригодных землях в составе земель сельскохозяйственного назначения. Одной из задач закона о сельском туризме и подзаконных актов должно стать решение этого вопроса на федеральном уровне.

Сельский и, в частности, винный туризм экономически выгодное круглогодичное направление для Крыма. На полуострове порядка 33 винодельческих хозяйств, которые активно развивают экскурсионную и туристическую деятельность. Серьезным сдерживающим фактором для развития этого направления является вопрос целевого использования земельных участков на землях сельхозугодий. Мы понимаем, что на законодательном уровне нужно найти баланс между развитием сельского туризма, в частности, винного туризма и также разделяем опасения по поводу девелоперских проектов на этих землях. Возможным выходом может являться выделение конкретных участков для создания винодельни или гостиницы и определения конкретной процедуры по переводу целевого назначения земель по инициативе субъекта, с дальнейшим согласованием на федеральном уровне, — цитирует пресс-служба министра.

ПО словам специалиста, в Крыму ежегодно растет интерес к гастрономическим турам, большой популярностью пользуется туристический маршрут «Винные дороги Крыма», в связи с явным интересом появился дочерний межрегиональный проект «Винные дороги Боспорского царства», проводится ежегодный фестиваль «Ноябрьфест», который пропагандирует эногастрономическое направление. За время проведения фестиваля он собрал порядка 30 тысяч туристов, что является в ноябре дополнительным стимулом для туристической сферы.

По данным национального туроператора Ален – спрос на гастрономические туры в России за последние 3 года вырос на 17% и 10% от всего экскурсионного продукта – это гастрономические направления. В Крыму за последний год полмиллиона туристов купили туры на винодельни. Все это является серьезным потенциалом для круглогодичного развития курорта.