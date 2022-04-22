Мнение: Северо-Крымский канал открыл новые перспективы развития рыбной отрасли в регионе

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал об одном из «плодов» демилитаризации и денацификации Украины. Благодаря возвращению в Крым днепровской воды открылись новые перспективы развития рыбной отрасли. В частности, появилась возможность восстановления нескольких тысяч гектаров прудов, что позволяет увеличить объемы производства рыбной продукции и рыбопосадочного материала.

Планируется восстановление работы предприятий отрасли, которая была прекращена в 2014 году после начала водной блокады. Этому поспособствует и деятельность уникального в своем роде рыбоводного предприятия — ГБУ РК «Крымский рыбопитомник», созданного еще во времена СССР. Отмечу, что это единственное предприятие данного профиля, которое находится в собственности субъекта РФ. Несмотря на проблемы с водоснабжением, нам удалось сохранить и техническую базу, и персонал. В 2021 году питомником выращено более 1 миллиона штук рыбопосадочного материала, — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, все это является важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности Крыма и, в том числе, импортозамещением.