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Мнение: Северо-Крымский канал открыл новые перспективы развития рыбной отрасли в регионе
Фото: voloktoday.ru

Мнение: Северо-Крымский канал открыл новые перспективы развития рыбной отрасли в регионе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:48 22.04.2022

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал об одном из «плодов» демилитаризации и денацификации Украины. Благодаря возвращению в Крым днепровской воды открылись новые перспективы развития рыбной отрасли. В частности, появилась возможность восстановления нескольких тысяч гектаров прудов, что позволяет увеличить объемы производства рыбной продукции и рыбопосадочного материала.

Планируется восстановление работы предприятий отрасли, которая была прекращена в 2014 году после начала водной блокады. Этому поспособствует и деятельность уникального в своем роде рыбоводного предприятия — ГБУ РК «Крымский рыбопитомник», созданного еще во времена СССР. Отмечу, что это единственное предприятие данного профиля, которое находится в собственности субъекта РФ. Несмотря на проблемы с водоснабжением, нам удалось сохранить и техническую базу, и персонал. В 2021 году питомником выращено более 1 миллиона штук рыбопосадочного материала, — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, все это является важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности Крыма и, в том числе, импортозамещением.

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