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Мнение: Скифское золото – неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Крыма
Фото: rk.gov.ru

Мнение: Скифское золото – неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 26.10.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции Скифского золота из музеев Крыма.

Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, и эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

Этого требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он предпочел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима, — добавил Глава Республики.

По мнению Сергея Аксёнова,  борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть  продолжена.

Мнение: Скифское золото – неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Крыма

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