Глава РК Сергей Аксёнов считает, что Скифское золото, решение о передаче которого Украине принял Апелляционный суд Амстердама, осядет в личных коллекциях украинских чиновников и будет утеряно для общественности. Об этом он заявил в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ .

Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма. Соответственно, все это в частной коллекции дома у Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа, — сказал Аксёнов.

Он также отметил, что почти все руководители Украины занимались в Крыму поиском артефактов с помощью черных археологов.

Напомним Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что «объекты являются частью культурного наследия Украины» и «входят в государственную часть музейного фонда Украины». Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.