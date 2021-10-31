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Мнение: Скифское золото осядет в коллекциях украинских властей
Фото: EPA/BART MAAT

Мнение: Скифское золото осядет в коллекциях украинских властей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 31.10.2021

Глава РК Сергей Аксёнов считает, что Скифское золото, решение о передаче которого Украине принял Апелляционный суд Амстердама, осядет в личных коллекциях украинских чиновников и будет утеряно для общественности. Об этом он заявил в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма. Соответственно, все это в частной коллекции дома у Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа, — сказал Аксёнов.

Он также отметил, что почти все руководители Украины занимались в Крыму поиском артефактов с помощью черных археологов.

Напомним Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что «объекты являются частью культурного наследия Украины» и «входят в государственную часть музейного фонда Украины». Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

Мнение: Скифское золото осядет в коллекциях украинских властей

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