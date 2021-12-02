Мнение: такси станет безопаснее благодаря расширению тарифного коридора ОСАГО

Депутат Государственной думы VI созыва Александр Тарнавский уверен, что расширение тарифного коридора ОСАГО для сегмента такси является необходимой мерой для повышения безопасности на российских дорогах. После реализации предложения Центробанка РФ об увеличении границ коридора для такси на 30% сразу в обе стороны, автоматически пойдет на снижение зашкаливающая аварийность данного вида транспорта. Владельцам таксопарков будет попросту не выгодно пускать за руль некомпетентных водителей-лихачей, которые ежеминутно подвергают опасности своих клиентов и остальных участников дорожного движения. Напротив, предпочтение будет отдаваться добросовестным водителям, которые аккуратно ведут себя за рулем автомобиля и не становятся виновниками ДТП, поскольку для автомобилей с низкой аварийностью стоимость полисов ощутимо снизится.

Согласно официальной информации сегодня в РФ зарегистрировано 350 тысяч действующих разрешений на деятельность такси. При этом оформлено лишь около 130 тысяч страховых полисов ОСАГО с пометкой о деятельности «такси». Значит, примерно 40% владельцев таких автомобилей имеют правильно (честно) оформленный полис ОСАГО. Так происходит потому, что некоторые страхователи из сегмента такси готовы пойти на любые уловки, чтобы обмануть страховую компанию и сэкономить деньги при заключении договора. Впрочем, наиболее маргинальные представители данной категории вообще не заморачиваются мыслью оформить страховку. Ведь ОСАГО для такси стоит несколько дороже за счет высокой аварийности данного вида транспорта.

Ещё пару лет назад участники движения «Общество Синих Ведёрок» проводили исследование, согласно данным которого равное количество владельцев такси имеют правильно оформленный (40%) и оформленный для личных целей (40%) полис обязательного автострахования. Целых 20% владельцев такси ведут коммерческую деятельность вообще без какого бы то ни было договора ОСАГО. Насколько я знаю, на сегодняшний день ситуация мало изменилась. В результате страдают автомобилисты, которые становятся жертвами ДТП по вине этих недобросовестных таксистов. Чтобы получить хоть какую-то компенсацию ущерба, пострадавшие обращаются в судебные органы и годами добиваются справедливости. Почему нормальный законопослушный автомобилист должен тратить время и нервы на разборки с таксистом, сначала пренебрегшим установленными российским законодательством требованиями об обязательном страховании, а после нарушившим правила дорожного движения и разбившим чужой автомобиль?

Вина за огромное количество граждан, пострадавших и погибших в ДТП по вине водителей такси, лежит на тех, кто бесконтрольно сдаёт автомобили в аренду. Речь о владельцах таксопарков, которые сегодня являются скорее фирмами, сдающими напрокат автомобили с разрешением на деятельность такси и безлимитным страховым полисом. Сесть за руль такого автомобиля может буквально любой желающий – навыки вождения и психическое здоровье у водителей не проверяют. Расширение тарифного коридора для такси на 30%, заставит владельцев таксопарков пересмотреть алгоритмы ведения работы и начать хоть как-то фильтровать людей, желающих денек поработать водителем такси. В первую очередь речь идёт о защите пассажиров такси и других участников дорожного движения. Однако на дорогах много добропорядочных таксистов, которые являются индивидуальными предпринимателями, соблюдают ПДД, не попадают в ДТП и заключают страховые договоры по приемлемым ценам. Именно с такими водителями будут стремиться работать таксопарки.