Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку « может стать Россией в какой-то день», заявил ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.

Трамп считает, что не может быть вложенных денег, которые не приносят прямую прибыль. Обычная логика бизнесмена. Поэтому встал вопрос о редкоземельных ресурсах. Что касается заявлений о том, что Украина может стать частью России — это, вероятно, и есть часть их (американского – ред.) плана, который они пока так и не озвучили, – говорит политолог.

Речь в данном случае, полагает эксперт, идет о восточных регионах, где как раз и сосредоточены основные богатства недр. Пока еще не освобожденные части новых российских регионов Россия все равно освободит – понимая это, Трамп, возможно, пытается подать сигнал Москве: США примут это обстоятельство в обмен на ресурсы.

Киеву же американский президент диктует открытым текстом:

Украина должна отдать быстрее все, что есть у нее, и все, что пока еще не взяла под контроль Россия.

При этом политолог напоминает: добыча «редкоземов» – очень трудоемкий процесс, вытащить все США не успеют, на это нужно время, но речь в целом пока и не идет о каких-то быстрых решениях по окончанию украинского конфликта. При этом именно новые регионы, с точки зрения Трампа-предпринимателя, могут стать предметом будущей сделки.

Как только мир будет подписан, он в любом случае на эту часть страны никак не сможет уже повлиять. Но дело в том, что существует тупик в наших отношениях с Америкой, связанный именно с тем, что нет такого плана, который бы гарантировал нашу безопасность. Поэтому ставится вопрос о той формуле, которую мы, по мнению Трампа, можем принять. Он понимает, что с нами надо договариваться. И второе, он поясняет нам свою позицию: