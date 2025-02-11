Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку «может стать Россией в какой-то день», заявил ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.
Трамп считает, что не может быть вложенных денег, которые не приносят прямую прибыль. Обычная логика бизнесмена. Поэтому встал вопрос о редкоземельных ресурсах. Что касается заявлений о том, что Украина может стать частью России — это, вероятно, и есть часть их (американского – ред.) плана, который они пока так и не озвучили, – говорит политолог.
Речь в данном случае, полагает эксперт, идет о восточных регионах, где как раз и сосредоточены основные богатства недр. Пока еще не освобожденные части новых российских регионов Россия все равно освободит – понимая это, Трамп, возможно, пытается подать сигнал Москве: США примут это обстоятельство в обмен на ресурсы.
Киеву же американский президент диктует открытым текстом:
Украина должна отдать быстрее все, что есть у нее, и все, что пока еще не взяла под контроль Россия.
При этом политолог напоминает: добыча «редкоземов» – очень трудоемкий процесс, вытащить все США не успеют, на это нужно время, но речь в целом пока и не идет о каких-то быстрых решениях по окончанию украинского конфликта. При этом именно новые регионы, с точки зрения Трампа-предпринимателя, могут стать предметом будущей сделки.
Как только мир будет подписан, он в любом случае на эту часть страны никак не сможет уже повлиять. Но дело в том, что существует тупик в наших отношениях с Америкой, связанный именно с тем, что нет такого плана, который бы гарантировал нашу безопасность. Поэтому ставится вопрос о той формуле, которую мы, по мнению Трампа, можем принять. Он понимает, что с нами надо договариваться. И второе, он поясняет нам свою позицию:
Мы согласны, что Украина станет частью России, но отдайте нам что-нибудь, чтобы окупить наши затраты, – считает Журавлев.
Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.
Как считает политолог-американист Малек Дудаков, такое требование — еще один формальный повод урезать внешние транши Киеву. Европейским ястребам вкупе с украинскими лоббистами остается лишь гадать, как им теперь откупаться от Трампа. Хороших вариантов остается не так-то много.
источник: РИА Новости Крым
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