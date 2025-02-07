Мнение: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Ключевая ставка останется на уровне 21% по итогам заседания совета директоров Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 14 февраля. Такой точки зрения придерживаются специалисты, которых опросил Циан.Журнал.

Участники рынка ждут сохранения ставки на прежнем уровне. Но для рынка жилья важнее не этот факт, а те ориентиры, которые даст Банк России на текущий и следующие годы. Сегодня, 7 февраля, будет представлен обновлённый прогноз, и параметры этих изменений позволят прояснить, в какую сторону смещаются ожидания ЦБ РФ и, соответственно, когда начнётся цикл снижения ключевой ставки, — пояснил глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что дальнейшее повышение ключевой ставки маловероятно, даже несмотря на растущую инфляцию, которая по итогам января достигла почти 10% в годовом выражении.

На мой взгляд, Банк России пока остановится на пороге в 21%, что регулятор подтвердил декабрьским решением, отказавшись от повышения. Главная причина — в потере чувствительности рынка к подобным изменениям. При ставке 25% или 30% кредит для бизнеса и частных лиц по-прежнему малодоступен. Обе ставки выглядят как заградительный барьер, — отмечает специалист.

Также Игорь Расторгуев добавил, что тех, кто пользуется услугами микрофинансовых организаций и подобных компаний, а также кредитными картами банков, сложно остановить высокими процентами, и на объёме спроса в этом сегменте рынка повышение ключевой ставки не отразится.

Сохранение ставки на текущих уровнях может благоприятно отразиться на рынке, который воспримет это бездействие как шаг на пути к смягчению денежно-кредитной политики, — спрогнозировал спикер.

Не ждёт увеличения ключевой ставки и главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Она солидарна с коллегами, которые предполагают, что значение останется на текущем уровне.

В декабре в кредитовании произошло заметное охлаждение, даже с учётом выпуска облигаций компаниями. Последние недельные данные по инфляции показали, что рост цен мог замедлиться. Мы наблюдаем сразу несколько признаков ослабления денежно-кредитных условий. По итогу решение регулятора будет зависеть от желания поддерживать жёсткость этих условий на прежнем уровне, — заключила эксперт.

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