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Мнение: у России есть возможность вернуть Скифское золото из Нидерландов
Фото: EPA/BART MAAT

Мнение: у России есть возможность вернуть Скифское золото из Нидерландов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:30 02.11.2021

Скифское золото после решения Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции из музеев Крыма Украине все еще остается в Нидерландах. У России есть возможность обратиться в кассационный суд. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии, — сказал он.

Шульгин также указал, что решение Апелляционного суда является политически мотивированным.

Судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму, — цитирует посла ТАСС.

Дипломат назвал ситуацию со Скифским золотом «очень опасным прецедентом» для будущих межмузейных контактов.

Мнение: у России есть возможность вернуть Скифское золото из Нидерландов

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