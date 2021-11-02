Мнение: у России есть возможность вернуть Скифское золото из Нидерландов

Скифское золото после решения Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции из музеев Крыма Украине все еще остается в Нидерландах. У России есть возможность обратиться в кассационный суд. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии, — сказал он.

Шульгин также указал, что решение Апелляционного суда является политически мотивированным.

Судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму, — цитирует посла ТАСС .



Дипломат назвал ситуацию со Скифским золотом «очень опасным прецедентом» для будущих межмузейных контактов.