Мнение: в Крыму самым популярным является отдых с лечением

И однозначно на первом месте, по моему мнению, санаторно-курортный отдых, – сказал гость эфира.

Здесь важно учесть, что бронировать в Крыму номера в санаториях, пансионатах и отелях с лечением и оздоровлением гораздо выгоднее существенно заранее, то есть месяца за три – четыре, сказал Тарасенко.

По его словам, именно так делает его семья уже не в первый год, поэтому отдых на Южном берегу Крыма выходит, во-первых, дешевле, а во-вторых становится в принципе возможным в то время как многие средства размещения уже практически заполнены и выбор вариантов невелик.

На второе место по популярности, по мнению Тарасенко, можно поставить гастрономический туризм, который сейчас очень активно развивается.

В Крыму появляются десятки сыроварен. Есть фермы устриц, улиточные фермы отдельно в почете. Конечно же, это и винодельни. И сейчас очень много у нас всего связано с лавандой, – перечислил собеседник.

Теперь с добавлением лаванды в Крыму можно отведать не только чай и варенье, которые именно сейчас, в холодную пору года, самое время предлагать туристам, но и сыры, и хлеб, и многое другое, добавил спикер.

А в наших крымских травах заложено очень много здоровья, и лаванда природный антисептик, – заметил он.

И, наконец, третий популярный вид отдыха в Крыму – это посещение туристических маршрутов, знакомство со здешними уникальными историческими местами, объектами культурного наследия, памятниками культуры и архитектуры, сказал эксперт.

В Республике Крым таких более 11,5 тысяч, и это без учета великолепных объектов показа в Севастополе, который неотделим от полуострова, хоть и является другим субъектом РФ, отметил Тарасенко.

Наши объекты показа добавляются каждый год, появляются все новые и новые… И это, конечно же, уникальный Новый Херсонес, где в кратчайшие сроки возведен комплекс монументальных сооружений и который, помимо всего прочего, еще и духовно-просветительскую миссию несет. И спасибо нашему президенту и владыке Тихону за такой подарок не только крымчанам, а всем россиянам, – сказал спикер.

При этом Тарасенко отметил, что на выходных на дорогах Крыма можно видеть десятки тысяч машин крымчан, которые едут в отели, в музеи или на природу, а это значит, что полуостров стал востребован у самих жителей, и это отрадно наблюдать, подытожил он.

источник: РИА Новости Крым