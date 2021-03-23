Мнение: властям Украины не удастся при помощи блокады завоевать любовь крымчан

Властям Украины не удастся добиться симпатий со стороны жителей Крыма при помощи транспортной, торговой и водной блокады полуострова. Об этом заявил в понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Ярослав Еремин.

Он напомнил, что жители Крыма и Севастополя определились в своем выборе еще 7 лет назад.

Очень показательно отношение к жителям полуострова со стороны Киева, который всеми правдами и неправдами пытается осложнить жизнь проживающих там людей, — сказал российский дипломат. — Украинские власти делают все, чтобы не дать полуострову развиваться и оставить его в том плачевном состоянии, в котором он находился в период пребывания в составе Украины… Сомневаемся, что крымчане смогут забыть годы жизни «в объятиях» Киева. А введенной им транспортной, торговой, водной блокадой полуострова любовь его населения точно не завоевать.

Представитель российской делегации выразил крайнюю обеспокоенность массовыми нарушениями прав человека на Украине. Он обратил внимание на пытки и произвольные аресты, проявления насилия, ненавистнические заявления, дискриминацию, рост неравенства, ущемление прав бездомных, пожилых людей и инвалидов, национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган.

Эксперты продолжают документировать случаи нападений и угроз в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов, — добавил Еремин.

ТАСС сообщает: Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (с 22 февраля по 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая ситуацию на Украине, в Афганистане, Йемене и Демократической Республике Конго. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.