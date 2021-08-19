Мнение: зачем в России продлили льготную семейную ипотеку

Льготная семейная ипотека под 6% продлевается до конца 2023 года, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца. Для поддержания института семьи и решения демографических проблем программу следует пролонгировать и после 2023-го, заявили « Известиям» в Госдуме.

Также политики считают необходимым еще больше оптимизировать процесс подачи документов на льготный кредит. Продлить ипотеку для семей правительству поручил президент, и причин для этого было несколько.

Решение прежде всего направлено на помощь родителям в приобретении собственного жилья, отметил глава кабмина. Однако оно сможет поддержать и ряд отраслей экономики — от стройматериалов до мебели, обеспечив спрос на товары и услуги. Чтобы инициатива реализовывалась без сбоев, правительство более чем в два раза увеличило лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых, причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа, — сказал председатель правительства.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

По данным аналитического центра «Дом.РФ» на конец июля, за первые шесть месяцев 2021-го ипотечными программами с госучастием (льготной ипотекой на новостройки и семейной ипотекой) воспользовались 292 тыс. российских семей. Общая сумма кредитов составила 959 млрд рублей. 209 тыс. займов пришлось на льготную ипотеку на новостройки, а 83 тыс. — на семейную ипотеку.

В Госдуме инициативу поддержали. Как заявил «Известиям» депутат Ярослав Нилов, льготная ипотека позволит решить демографические проблемы, которые особенно обострились из-за пандемии. По данным Росстата, в прошлом году сокращение населения России стало рекордным за последние 15 лет: численность уменьшилась более чем на 500 тыс. человек. Ближе к завершению программы стоит проанализировать опыт и, возможно, продлить ее еще хотя бы на несколько лет, считает политик.

Это абсолютно правильное решение. Двумя руками поддержал бы продление не до 2023 года, а до 2025 года или вообще сделал бы эту программу бессрочной, пока мы не решим окончательно наш демографический вопрос. В прошлом году у нас были очень плохие показатели, — подчеркивает Ярослав Нилов.

Остаются вопросы, в целом связанные с улучшением системы кредитования населения, сказала «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Властям следует упростить процедуру подачи документов для оформления займа, чтобы родители не тратили кучу времени на сбор бумажек. Также весь процесс выдачи ипотеки должен быть максимально оперативен, считает депутат.

Льготная ипотека востребована. Очень хорошо, что семья может использовать также материнский капитал. Люди имеют возможность не только покупать квартиру, но и строить дом на своем участке, — говорит политик.

На заседании премьер обратил внимание еще и на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. На эти выплаты уже выделено 254 млрд рублей, однако правительство увеличило это сумму на 21 млрд.

Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги, — заявил Михаил Мишустин.

Выделяемая на выплаты сумма и впредь может корректироваться, сообщила «Известиям» ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Это прежде всего связано с улучшением учета семей, которые нуждаются в поддержке.

Помимо этого председатель правительства Михаил Мишустин вспомнил о беседах с местными жителями во время рабочих поездок по регионам. Один из самых проблемных вопросов для них — аварийное жилье. Ряд субъектов приступит к ускоренному расселению граждан. Чтобы процесс не затягивался, кабмин выделит на строительство и оперативное завершение работ более 13 млрд рублей.

Источник: Известия

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