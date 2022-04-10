Мнения из Крыма: фейки американских кукловодов Украины обречены на провал

Очередной фейк западных и украинских СМИ о якобы убийстве мирных жителей российскими военными в Буче, провалился с треском. Судмедэксперты проанализировали снимки, которые опубликовал «The New York Times», и пришли к выводу, что они были сделаны через несколько часов после гибели людей. То есть никак не 31 марта, как утверждает издание. Удивительно, что после того, как эксперты выявили массу несовпадений и хронологических противоречий, доступ к этим снимкам запретили. Детально рассмотреть изображение стало невозможно.

Мы стали свидетелями очередного фейка против России, который театрально и постановочно инсценировала Украина по методичке США, — считает председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. — В так называемой «Бучанской резне» сделано было много ошибок и несовпадений, допущенных западной пропагандой. Здравомыслящие люди в мире это уже увидели и не поверили лживым заявлениям Украины.

Анастасия Гридчина уверена, что Россия еще не раз столкнётся с такими провокациями в будущем:

Американские кукловоды Украины знают, что это — проверенный и действенный способ влияния на европейских политиков. Такие инсценировки снимают с них ответственность и оправдывают их совершенно нелогичные поступки: Украину они накачивают вооружением и деньгами, а против России вводят жесткие санкции. Мы точно знаем, что победа будет за Россией и правда за нами! Нам благодарны люди из освобождённых областей. У них появился шанс на мирную жизнь. На жизнь без украинского фашизма.

Глава Крыма Сергей Аксёнов не раз заявлял, что Запад и Украина создают фейки для того, чтобы обвинять Россию в якобы «убийстве мирных жителей».

Зеленский побывал в Буче, чтобы подкрепить топорно сляпанный фейк украинской пропаганды о якобы убийстве российскими войсками мирных людей. Понятно, что спектакль рассчитан на западную и украинскую аудиторию. Понятно, что правда сейчас никого не интересует и никакого объективного расследования преступления не будет. Потому что в таком случае следствие выйдет на киевскую власть и ее американских хозяев, чей почерк угадывается без труда, — заявлял Сергей Аксёнов.

Отметим, что сегодня в Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом акций с массовым уничтожением гражданских. В оборонном ведомстве сообщили, что в акциях планируют обвинить ВС России.

Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР, — рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в населенном пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими. С целью придания большей достоверности данной провокации, к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции.

ВСУ также готовит провокации с якобы обстрелами ВС РФ автомобилей «Скорой помощи», — сказал Мизинцев.

Он напомнил, что Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие эпизоды бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

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