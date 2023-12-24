Многодетная мама из Севастополя стала финалисткой конкурса «Лидеры России»

Севастопольская мама четверых детей Любовь Болякина стала финалисткой пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Любовь Болякина является основателем клуба родной культуры «Уклад», руководителем культурных проектов общественных организаций «Живой музей народного творчества «Русь Таврическая» и «Берегиня».

В «Лидерах России» многодетная мама участвует во второй раз, в пятом сезоне она вышла в окружной финал в Южном федеральном округе. По её мнению, участие в конкурсе позволяет не только покорить новые вершины, научиться чему-то новому и познакомиться с большим количеством талантливых и интересных людей, но и даёт возможность сделать что-то полезное для общества.

Моя идея – вернуть народу России утраченные формы душевного развития из традиционной народной культуры. Погружайте детей в своё дело, пусть они будут вам помощниками во всём. Пример мамы – главное в воспитании детей. Моя семья пропитана моей деятельностью и постоянно в ней участвует. Дети воспитываются с пониманием, что России нужно служить. У них даже есть кодовая фраза «мама Россию спасает», что означает, что я занята на работе. Такой личный пример целеустремлённого служения является ключевым в воспитании. Все мои дети знают, что они родились не отдыхать, а трудиться на благо мира, – отметила Любовь Болякина.

Она уверена, что реализация в семье и детях способствует тому, чтобы развиваться ещё активнее.

Многодетной маме совмещать много дел сразу совсем несложно. Я научилась слышать сразу четырёх и одновременно отвечать сразу всем, то есть многодетность оттачивает до совершенства многозадачность, стрессоустойчивость, отделяет важное от неважного, заставляет чище и чётче думать, – рассказала многодетная мама.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За всё время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.