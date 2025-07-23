Многодетные молодые семьи Севастополя продолжают получать выплату в размере 300 тысяч рублей по нацпроекту «Семья»

Единовременная выплата выплачивается в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье. В случае, если семья становится родителями двух и более детей одновременно, данная сумма будет выдана на каждого из новорожденных. Это еще одна мера поддержки, предусмотренная региональной программой по повышению рождаемости. Реализация мероприятий проходит в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

Право на получение пособия распространяется на одного из родителей, который зарегистрирован по месту жительства или пребывания на территории Севастополя. Важно отметить, что данная выплата будет доступна для тех, кто стал родителем третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2025 года. При этом необходимо учесть, что возраст супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на момент подачи заявления должен не превышать 35 лет включительно.

С начала 2025 года единовременную выплату получили 57 семей на 58 детей. Выплата предоставляется одному из родителей (усыновителей) ребенка, являющемуся родителем (усыновителем) по отношению к трем и более детям в данной семье, включая ребенка, с рождением которого возникло право на выплату, если обращение за ее назначением последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления методологии предоставления соцподдержки департамента труда и соцзащиты населения Людмилу Воробьеву.

С перечнем необходимых документов для предоставления выплаты можно ознакомиться на сайте.

При определении права на выплату не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, а также те, кто находится под опекой или был передан под опеку из молодой семьи, — отмечает Людмила Воробьева.

Напомним, обратиться за единовременной выплатой можно в МФЦ либо в управление адресной соцподдержки населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя