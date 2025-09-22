Многодетным семьям — но только молодым — предлагают выдавать беспроцентную ипотеку

По мнению депутата, семейную ипотеку нужно скорректировать. Для семей с двумя детьми предложено снизить ставку до 3% годовых, с тремя детьми — до 2% годовых. Многодетным семьям, где возраст супругов не превышает 35 лет, предложено выдавать жилищные кредиты без процентов.

Сергей Миронов подчеркнул, что доступность жилья — это ключ к повышению рождаемости.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство готовит механизм дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Он предложил при рождении первого ребёнка выдавать ипотеку под 12% годовых. При рождении второго ребёнка снижать ставку до 6% годовых, при рождении третьего ребёнка — до 2–4% годовых.

источник: ЦИАН