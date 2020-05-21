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Многофункциональный центр Севастополя изменил график работы отделений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:29 21.05.2020

Многофункциональный центр Севастополя изменил график работы отделений с 20 мая.

Центр работает ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных, — сообщил в пресс-службе Правительства Севастополя.

Принимая во внимание сохранение режима повышенной готовности на территории города Севастополя, прием заявителей осуществляется по предварительной записи, организованной только через колл-центр МФЦ:

  • +7 (8692) 417-100 — с мобильного телефона
  • 8 (8692) 417-100 — со стационарного телефона

Телефонный номер колл-центра является многоканальным.

МФЦ приняло меры по увеличению мощности оснащения рабочих мест и количества сотрудников колл-центра. При приеме посетителей будут предъявляться все требования Роспотребнадзора для предотвращения распространения инфекции, а именно: соблюдение масочного режима и социальной дистанции, — отмечают специалисты.

Многофункциональный центр Севастополя изменил график работы отделений

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