Многокомнатные квартиры в новостройках – надежная инвестиция на фоне роста цен на недвижимость

Рынок недвижимости, отмечают эксперты, в прошлом году удивил многих. На фоне коронавирусных ограничений, ударов по бизнесу, смещения приоритетов в сторону социальных гарантий, а не завышенных перспектив, росли объемы строительства, повышались цены за квадратный метр, увеличивалось число сделок. Причем характерно, что на первичном, что на вторичном рынке. Тон задавали крупные города, из чего напрашивается вывод о том, что недвижимость давно перестала быть квадратными метрами или «товаром». Сегодня это форма инвестиций, выгодного вложения средств, которая вряд ли не приведет к выгоде (от ренты или дальнейшей продажи). Как говорится, идет игра на повышение и это не игра.

Отметим, что перечисленные тенденции (на рынке недвижимости и в строительной сфере) на 100% применимы и верны к крупным городам и курортным регионам. В силу их привлекательности и перспективности. В силу не столь ярко выраженной зависимости от скачков курса валют (в отличие от того же фондового рынка). В силу растущего числа новостроек и разнообразия предложений. В силу разнообразия госпрограмм и дешевеющей ипотеки. Многокомнатные квартиры в СПБ – на пике популярности. Информационный портал «Обзор рынка недвижимости» сходу выдает сотни вариантов площадью от 100 до почти 400 кв. метров.

Удобное меню портала и несложная навигация позволяют выбирать как квартиры в новостройках, так и ознакомиться с предложениями застройщиков. Можно использовать фильтры, упрощающие поиск:

по числу комнат,

метражу,

району (близости к конкретной станции метро, развитию инфраструктуры и т.д.),

застройщику,

сроку сдачи объекта.

Обратите внимание на то, что современные застройщики используют комплексный подход, возводя жилые комплексы.

Многокомнатные квартиры – все-таки не самое частое (хотя и выгодное) предложение, поэтому для более точного поиска стоит использовать дополнительные опции:

цены (как общей, так и за квадратный метр),

вариантов приобретения и оформления недвижимости (рассрочка, субсидия, ипотека, материнский капитал),

сотрудничества с конкретным банком или программой,

выбора этажа, планировки (иногда апартаменты становятся наиболее выгодным предложением), удобств,

типа здания (от панели до монолита).

Эксперты настаивают: чем выше уровень строящегося жилого комплекса, чем солиднее репутация застройщика, тем больше шансов вложить финансы в жилье большой площади, ну или просто существенно повысить уровень жизни, условия проживания. Еще советская, но до сих пор неотмененная санитарная норма 6 кв. метров на человека – анахронизм. В этом легко убедиться, переехав в современный новый дом, в комфортную квартиру от 4 комнат и выше, с просторной кухней, всеми удобствами, террасой, готовой отделкой. Ну а с учетом того, что тенденции к росту на рынке недвижимости сохраняются и в 2021 году (и никакие «вторые» и «третьи волны» им не страшны), ежегодные «плюс» 6,5-7% сохраняют инвестиционную привлекательность и на больших площадях.

obzor78.ru Оптимизма добавляют последние исследования Росстата и экономистов. Выводы однозначные: стагнация строительной отрасли осталась в прошлом, несмотря на переносы сроков сдачи объектов (в целом, по стране можно говорить о показателе 25-27%) спрос подстегивает предложение, а удешевления недвижимости (первичной, точно) ждать не приходится. Поэтому порталточно не станет лишним в закладках браузера тех, кто склоняется к такого рода инвестициям.