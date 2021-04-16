Многокомнатные квартиры в новостройках – надежная инвестиция на фоне роста цен на недвижимость

Рынок недвижимости, отмечают эксперты, в прошлом году удивил многих. На фоне коронавирусных ограничений, ударов по бизнесу, смещения приоритетов в сторону социальных гарантий, а не завышенных перспектив, росли объемы строительства, повышались цены за квадратный метр, увеличивалось число сделок. Причем характерно, что на первичном, что на вторичном рынке. Тон задавали крупные города, из чего напрашивается вывод о том, что недвижимость давно перестала быть квадратными метрами или «товаром». Сегодня это форма инвестиций, выгодного вложения средств, которая вряд ли не приведет к выгоде (от ренты или дальнейшей продажи). Как говорится, идет игра на повышение и это не игра.
Отметим, что перечисленные тенденции (на рынке недвижимости и в строительной сфере) на 100% применимы и верны к крупным городам и курортным регионам. В силу их привлекательности и перспективности. В силу не столь ярко выраженной зависимости от скачков курса валют (в отличие от того же фондового рынка). В силу растущего числа новостроек и разнообразия предложений. В силу разнообразия госпрограмм и дешевеющей ипотеки. Многокомнатные квартиры в СПБ – на пике популярности. Информационный портал «Обзор рынка недвижимости» сходу выдает сотни вариантов площадью от 100 до почти 400 кв. метров.
Удобное меню портала и несложная навигация позволяют выбирать как квартиры в новостройках, так и ознакомиться с предложениями застройщиков. Можно использовать фильтры, упрощающие поиск:
- по числу комнат,
- метражу,
- району (близости к конкретной станции метро, развитию инфраструктуры и т.д.),
- застройщику,
- сроку сдачи объекта.
Обратите внимание на то, что современные застройщики используют комплексный подход, возводя жилые комплексы.
Многокомнатные квартиры – все-таки не самое частое (хотя и выгодное) предложение, поэтому для более точного поиска стоит использовать дополнительные опции:
- цены (как общей, так и за квадратный метр),
- вариантов приобретения и оформления недвижимости (рассрочка, субсидия, ипотека, материнский капитал),
- сотрудничества с конкретным банком или программой,
- выбора этажа, планировки (иногда апартаменты становятся наиболее выгодным предложением), удобств,
- типа здания (от панели до монолита).
Эксперты настаивают: чем выше уровень строящегося жилого комплекса, чем солиднее репутация застройщика, тем больше шансов вложить финансы в жилье большой площади, ну или просто существенно повысить уровень жизни, условия проживания. Еще советская, но до сих пор неотмененная санитарная норма 6 кв. метров на человека – анахронизм. В этом легко убедиться, переехав в современный новый дом, в комфортную квартиру от 4 комнат и выше, с просторной кухней, всеми удобствами, террасой, готовой отделкой. Ну а с учетом того, что тенденции к росту на рынке недвижимости сохраняются и в 2021 году (и никакие «вторые» и «третьи волны» им не страшны), ежегодные «плюс» 6,5-7% сохраняют инвестиционную привлекательность и на больших площадях.
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