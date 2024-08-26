Многометровая картина «смешариков» украсила крымский детский сад по просьбам бойцов

Несколько месяцев назад детский сад «Веснянка» собрал один из самых трогательных гуманитарных грузов на фронт. Вместе с помощью от родителей маленькие дети своими руками сделали обереги для бойцов и записали стихи. Народный фронт привез это чудо прямо на позиции ребят. Крымские бойцы с передовой до слез растрогались подарком и попросили порадовать детей в ответ.

Как раз помощь, которую собирал детский сад и своими руками делали дети, мы отвезли ребятам на фронт. Бойцы обратились к нам с такой удивительной просьбой, тоже помочь детскому садику, чтобы детские сердца вспыхнули радостью, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Коллектив детского сада предложила вдохнуть красок в территорию детского сада. Команда молодежного крыла Народного фронта откликнулась на просьбу и целый месяц создавала картину, длинной в десятки метров вдоль детских площадок садика. Сегодня она от души радует всех детей.

Ребята, ваша просьба выполнена. Спасибо вам и возвращайтесь с победой, — обратились к бойцам участники крымской молодежки.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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