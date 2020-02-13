Мобильное приложение ПФР установили полтора миллиона пользователей

Более полутора миллионов человек установили мобильное приложение Пенсионного фонда России, чтобы пользоваться электронными сервисами ПФР с помощью смартфона. Приложение одинаково востребовано как среди пенсионеров, так и среди молодого поколения.

Так, работающие граждане могут узнать через приложение информацию о заработанных пенсионных правах — сумме пенсионных коэффициентов и продолжительности стажа, а также проверить отчисления работодателей. Пенсионеры могут использовать приложение, чтобы видеть размер получаемых выплат, найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, записаться на прием к специалисту ПФР или заказать справки и другие документы, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных и социальных выплатах, но и, например, следить за расходованием материнского капитала. Владельцы сертификата на материнский капитал могут видеть остаток средств МСК, доступных для использования.

В дальнейшем планируется расширить функционал мобильного приложения и сделать из него одну из точек доступа к сведениям электронной трудовой книжки.

Приложение ПФР для мобильных устройств работает на платформах iOS и Android. Скачать его можно в GooglePlay и AppStore соответственно. Для начала работы в приложении необходимо ввести логин и пароль от учетной записи портала госуслуг. Затем нужно задать четырехзначный пин-код — с его помощью пользователь будет входить в приложение. Кроме того, если в смартфоне есть сканер отпечатка пальца, приложение предложит для входа использовать отпечаток, а не пароль.