Мобильные пункты вакцинации в Евпатории. Где?

Вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции в Евпатории можно в двух мобильных пунктах вакцинации, развернутых в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»:

В районе магазина «Универсам» по адресу г. Евпатория, пр. Победы, д.53, время работы с 08:00 до 14:00 Пн-Вс (включительно);

В районе парка им. Фрунзе (возле аквариума по адресу г. Евпатория, ул. Горького, д. 5А/1), время работы с 15.00 до 21.00 Пн-Пт (включительно).

Администрация ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»