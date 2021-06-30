Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | Мобильные пункты вакцинации в Евпатории. Где?

crimeapress_news



реклама в крыму
Общественная палата Крыма «ЗА» вакцинацию от COVID-19. Заявляет: нужен «Крымский миллион»

Мобильные пункты вакцинации в Евпатории. Где?

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:20 30.06.2021

Вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции в Евпатории можно в двух мобильных пунктах вакцинации, развернутых в  ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»:

  • В районе магазина «Универсам» по адресу г. Евпатория, пр. Победы, д.53, время работы с 08:00 до 14:00 Пн-Вс (включительно);
  • В районе парка им. Фрунзе (возле аквариума по адресу г. Евпатория, ул. Горького, д. 5А/1), время работы с 15.00 до 21.00 Пн-Пт (включительно).

Администрация ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»

Мобильные пункты вакцинации в Евпатории. Где?

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.