Мобильный МФЦ в Севастополе провел с начала года более 700 выездов

В Андреевке прошел выездной прием отделения МФЦ Севастополя. Такая форма работы позволяет жителям удаленных районов получить востребованные государственные услуги не покидая поселок.

На прием пришли севастопольцы, которым были нужны такие услуги, как замена паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства, замена водительского удостоверения, оформление права собственности на недвижимость, а также ряд других услуг.

Кроме того, специалисты МФЦ оказали всем желающим консультационную поддержку по остальным направлениям, доступным в центре — всего около 268 услуг.

Мы продолжаем выезжать в разные районы города, чтобы как можно больше жителей Севастополя могли воспользоваться государственными услугами без лишних хлопот. В Андреевке мы уже не впервые, и рады, что наша помощь востребована. Здесь можно не только подать документы, но и получить исчерпывающую консультацию по интересующим вопросам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора МФЦ Марину Гаращук.

С начала года мобильный МФЦ провел 714 выездных приемов, в ходе которых было принято 815 заявлений и выдано 463 документа. Большая часть выездов пришлась на отдаленные районы: в Андреевку и Терновку, а также регулярно обслуживались Фонд защитников отечества и Центр занятости населения.

С графиком мобильных выездов МФЦ можно ознакомиться на официальном сайте организации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя