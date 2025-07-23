Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Мобильный МФЦ в Севастополе провел с начала года более 700 выездов
Новости Республики
Мобильный МФЦ в Севастополе провел с начала года более 700 выездов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Мобильный МФЦ в Севастополе провел с начала года более 700 выездов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:28 23.07.2025

В Андреевке прошел выездной прием отделения МФЦ Севастополя. Такая форма работы позволяет жителям удаленных районов получить востребованные государственные услуги не покидая поселок.

На прием пришли севастопольцы, которым были нужны такие услуги, как замена паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства, замена водительского удостоверения, оформление права собственности на недвижимость, а также ряд других услуг.

Кроме того, специалисты МФЦ оказали всем желающим консультационную поддержку по остальным направлениям, доступным в центре — всего около 268 услуг.

Мы продолжаем выезжать в разные районы города, чтобы как можно больше жителей Севастополя могли воспользоваться государственными услугами без лишних хлопот. В Андреевке мы уже не впервые, и рады, что наша помощь востребована. Здесь можно не только подать документы, но и получить исчерпывающую консультацию по интересующим вопросам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора МФЦ Марину Гаращук.

С начала года мобильный МФЦ провел 714 выездных приемов, в ходе которых было принято 815 заявлений и выдано 463 документа. Большая часть выездов пришлась на отдаленные районы: в Андреевку и Терновку, а также регулярно обслуживались Фонд защитников отечества и Центр занятости населения.

Узнайте больше:  Многодетные молодые семьи Севастополя продолжают получать выплату в размере 300 тысяч рублей по нацпроекту «Семья»

С графиком мобильных выездов МФЦ можно ознакомиться на официальном сайте организации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x