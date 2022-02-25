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Молдавский танкер с российским экипажем попал под обстрел в Черном море
Фото: marinetraffic.com

Молдавский танкер с российским экипажем попал под обстрел в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 20:59 25.02.2022

На борту судна вспыхнул пожар.

Морское агентство Молдавии сообщило, что в Черном море поражен ракетой танкер-химовоз «MILLENIAL SPIRIT».

Корабль «Millenial Spirit» IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221’N, 031°07.095’E) был поражен снарядом с неизвестного направления, — говорится в сообщении.

Экипаж (10 человек) судна, ходившего под флагом Молдавии — граждане России. Оператор судна зарегистрирован на Украине.

На борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах, — уточнили в Морском агентстве.

По данным сервиса отслеживания местоположения Marinetraffic, сейчас танкер находится в водах у Одессы. Экипаж судна спасен. Два человека – в тяжелом состоянии.

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