Молдавский танкер с российским экипажем попал под обстрел в Черном море

На борту судна вспыхнул пожар.
Морское агентство Молдавии
Корабль «Millenial Spirit» IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221’N, 031°07.095’E) был поражен снарядом с неизвестного направления, — говорится в сообщении.
Экипаж (10 человек) судна, ходившего под флагом Молдавии — граждане России. Оператор судна зарегистрирован на Украине.
На борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах, — уточнили в Морском агентстве.
По данным сервиса отслеживания местоположения
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