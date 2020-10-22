Молодежь Севастополя научат быть руководителями

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовала регистрация на обучение в трехдневной онлайн-Школе подготовки командиров и комиссаров студенческих отрядов. В мероприятии примут участие 60 лучших представителей студенческой молодежи.

Цель школы – повысить компетенции молодых руководителей в сфере лидерства и менеджмента. Образовательная программа построена на современных технологях в формате онлайн-тренингов, мастер-классов, деловых игр и лекций. Программа разделена на 2 блока: для командиров и их заместителей. Для более продуктивного процесса обучения предусмотрено использование формы практических занятий. Среди них можно выделить целевые консультации, анализ конкретных ситуаций, мастер-классы, деловые игры и разогревающие интерактивы, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Спикерами школы выступят ведущие тренеры в сфере бизнеса и аналитики, а также эксперты молодежной организации Российские студенческих отряды.

В ходе обучения ребята рассмотрят такие темы, как мотивация команды, формирование коллектива, планирование, делегирование, эффективная коммуникация, ораторское искусство, методы и стили управления, организация мероприятий, управление конфликтами, деловая этика и многое другое.

Школа подготовки командиров и комиссаров студенческих отрядов Севастополя организована Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя, Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

информация и фото: пресс-служба СевРО МООО «РСО» (Кристина Саркисова)