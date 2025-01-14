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Молодежь Севастополя приглашают присоединиться к движению «Волонтеры Победы»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Молодежь Севастополя приглашают присоединиться к движению «Волонтеры Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:34 14.01.2025

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне международный волонтерский корпус «Волонтеры Победы» проводит подготовку ребят, которые будут оказывать содействие в подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы.

Ребята будут навещать ветеранов, помогать им, собирать их истории для сохранения памяти о Победе. Эти истории будут размещаться на сайте «Забота о ветеранах». В течение года волонтеры также будут сопровождать памятные мероприятия, проводить интеллектуальные игры и исторические уроки. В честь 80-летней годовщины Победы будут проходить тематические события в формате Дней единых действий, образовательные и мотивационные мероприятия с привлечением партнерских организаций, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Кроме того, в этом году волонтеры будут сопровождать такие мероприятия, как «Наши Победы», «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика».

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Присоединиться к корпусу можно до конца 2025 года. Заявки на вступление в севастопольский Центр подготовки волонтеров принимаются на сайте волонтёрыпобеды.рф — все желающие могут присоединиться к этому движению.

Находится центр на базе Севастопольского государственного университета по адресу: ул. Университетская, 33.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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