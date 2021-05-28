Молодое поколение аграриев Крыма готовят к работе в местных хозяйствах

О том, что аграрии Крыма готовы передать молодому поколению свой опыт, сообщил на своей странице в соцсети заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Студентов Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского ждут на практику в фитосовхозе «Радуга»Минсельхоз Крыма организовал для студентов 3 курса агрономического факультета экскурсию на предприятие, специализирующееся на выращивании лекарственных растений. ООО «Фитосовхоз «Радуга» расположен в селе Лекарственное Симферопольского района. Будущие специалисты ознакомились с производственными мощностями, спецификой работы хозяйства, особенностями возделываемых культур, а также переработки и реализации сырья. Фитосовхоз уже сегодня готов принять несколько студентов на практику с перспективой дальнейшего трудоустройства, — цитирует вице-премьера пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В ходе ознакомительной экскурсии студенты посетили коллекционный участок фитосовхоза, где собраны лекарственные растения, возделываемые предприятием с 1944 года — года основания предприятия.

По словам Андрея Рюмшина, благодаря уникальным крымским природно-климатическим условиям ООО «Фитосовхоз «Радуга» выращивает высококачественное лекарственное сырье шалфея лекарственного, белладонны, алтея лекарственного, мяты перечной, иссопа лекарственного, котовника лимонного и др.

В связи с санкциями Евросоюза, которые ограничили доступ крымской продукции на европейский рынок, предприятие частично переориентировалось на развитие новых отраслей — таких, как овощеводство открытого грунта и выращивание картофеля, лука, моркови, сельдерея с последующей реализацией, — заявил заместитель Председателя Правительства Крыма.

В рамках экскурсии студентам была предоставлена эксклюзивная возможность ознакомиться со спецификой работы современной поливальной техники – американских широкозахватных дождевальных машин, производственной базой, на которой расположен современнейший автоматизированный рассадопосадочный комплекс, машинно-тракторный парк, ремонтные мастерские, линии первичной переработки сырья.

Специалисты предприятия готовы воспитывать кадры и, таким образом, решить проблему дефицита кадров. Настоящие профессионалы всегда в цене, их труд в аграрной сфере достаточно высоко оплачивается.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК