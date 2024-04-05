Молодой башкирский хакер «скупился» на 200 тысяч за счет двух крымчанок

В Симферополе сотрудники полиции получили заявления от 56 и 66-летней крымчанок, которые обнаружили списание денежных средств с их банковских карт за покупки в интернет-магазине, которые они не совершали. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю установлен и задержан 21-летний житель Республики Башкортостан. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Крым. И хотя обстоятельства преступления не раскрываются, можно предположить, что полиция арестовала молодого хакера, использовавшего технологию «JavaScript-сниффер». Говоря просто, это подобие сканера-граббера, с помощью которого автоугонщики вскрывают авто на стоянках. Главное, засечь момент, когда клиент ставит машину на сигнализацию, чтобы считать код. Как выяснилось, в Интернете, на торговых онлайн-площадках может произойти аналогичное. Хакеры вряд ли могу заразить вирусами сайты Интернет-магазинов, все-таки они неплохо защищены, но вот внедрить определенный код (в нужный момент) возможно. Впрочем, тогда 21-летний башкирец – достаточно уникальный специалист. И с ним еще работать и работать…

ДОПОЛНЕНО: В прокуратуре Крыма уточнили: не такой уж он и «хакер»… Но без хакера не обошлось.

Молодой человек, желая получить незаконный доход, договорился с неустановленным лицом, данные которого устанавливаются следственным путем, о хищении денежных средств. Для этого соучастник, используя данные карт, в том числе номер, срок действия и CVC-код, предоставленные подельником, осуществил оплату денежными средствами с банковских карт двух жительниц региона за покупки на одной из популярных электронных платформ доставки товаров. Заказы были оформлены обвиняемым и товары были доставленыпо указанному им адресу в город Уфа, — сообщили в прокуратуре.

Таким образом было похищено 200 тыс. рублей. Подозреваемый был задержан в городе Уфа работниками органов внутренних дел Крыма. Судом в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.