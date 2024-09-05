Молодой, дерзкий, наглый. В Севастополе задержали вымогателя

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве денег у местного жителя. Как рассказади в региональном УМВД, молодой человек угрожал сообщить в полицию об административном правонарушении, а свое молчание оценил в 6 000 рублей.

Дело было так: 25-летний местный житель вместе со своим 21-летним другом отдыхали на одном из городских пляжей, при этом рядом с ними находились их спортивные мотоциклы. Это заметил проходивший мимо 20-летний севастополец и решил припугнуть молодых людей тем, что сейчас вызовет сотрудников Госавтоинспекции, которые заберут у них спортинвентарь, поскольку на нем нельзя передвигаться по городским улицам, а также выпишут штраф. При этом злоумышленник потребовал по три тысячи рублей с каждого за то, что не сообщит полицейским об увиденном.

Старший из приятелей перевел подозреваемому требуемую сумму денег при помощи интернет-банкинга, а младший обещал сделать это дома, поскольку не имел при себе денежных средств. После того как молодые люди покинули место происшествия, они сразу же обратились за помощью в полицию, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность и задержали злоумышленника. В отношении его отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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