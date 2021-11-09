Молодые кадры: магистрант КФУ разработал программу обеспечения дорожной безопасности

Магистрант Крымского федерального университета Евгений Зойкин разработал программное обеспечение «TraceVisor» на основе искусственного интеллекта для Ростелекома. Приложение позволяет водителю оперативно получать полную информацию об особенностях ближайших участков трассы. Приложение оповещает водителя транспортного средства о текущей ситуации на дороге с указанием возможных или необходимых действий с помощью звукового сообщения (синтезированной речи) и информации на экране. Программа опирается на знаки дорожного движения, разметку и другие объекты на трассе.

Искусственный интеллект в «TraceVisor» распознаёт значимые объекты, закономерности между ними и предлагает варианты поведения водителю. Система базируется на технологии интеллектуализации: свёрточные нейронные сети нацелены на эффективное распознавание образов. Для обучения искусственной нейронной сети была подготовлена выборка более чем из одного миллиона изображений. Система тестировалась в течение года на оборудовании волонтёров. По результатам телеметрии и многочисленных испытаний точность распознавания всех множеств объектов оказалась свыше 93% при хороших погодных условиях, – цитирует пресс-служба вуза магистранта кафедры компьютерной инженерии и моделирования КФУ Евгения Зойкина.

По словам разработчика, использование программного комплекса повысит уровень безопасности при вождении, поскольку система предупреждает о возможной опасности, знаках на трассе, даёт рекомендации относительно действий водителя, подобно автоинструктору. В учебном автотранспорте программный комплекс повысит усвоение дорожных обозначений. Система также исключит короткие засыпания при длительном движении и позволит повысить уровень внимательности даже опытным водителям.

Подобные программные комплексы уже тестируются компаниями-гигантами Google, Apple, Volvo, но производители не предоставляют программную систему в качестве услуги или свободного компонента, то есть продукт остаётся без возможности доработки и поиска уязвимостей сторонними разработчиками. Для оптимизации работы «TraceVisor» нам предстоит изучить особенности влияния звуковых сигналов на водителя, скорость восприятия им информации, определить ложные срабатывания в системе искусственного интеллекта и снизить их до минимума. Выпуск коммерческого варианта разработки планируется на перспективу. В течение следующего года программное обеспечение будет находиться в открытом доступе под свободной лицензией, – отмечает Евгений Зойкин.

В ближайшее время учёные планируют внести изменения в ядро искусственного интеллекта и начать использование рекуррентной нейронной сети на базе архитектуры LSTM. Программа «TraceVisor» заняла первое место во Всероссийском конкурсе научно-практических работ студентов в области информационных технологий, радиоэлектроники и связи, организованном Ростелекомом.

фото: © Ксения Гасица / Пресс-служба Крымского федерального университета