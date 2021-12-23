Молодые крымские политологи в ожидании пресс-конференции Президента России

Самое значимое событие этой недели — пресс-конференция Президента России Владимира Путина, на которой большое внимание (вероятно) будет уделено пандемии коронавируса, международным отношениям, вопросам экономического и социального характера.

На мой взгляд, ключевой темой Прямой линии станет безопасность нашей страны. Очевидно, государством чутко и чётко отлеживаются внешние угрозы. Особое внимание будет уделено и социально-гуманитарным проблемам, которые коснулись населения в период пандемии, — рассказал декан факультета философии Крымского федерального университета, профессор Олег Габриелян.

«Прямая линия» с Президентом и его итоговая пресс-конференция традиционно становится резонансным событием и предметом для обсуждения среди студентов кафедры политических наук и международных отношений КФУ. Для будущих политологов просто посмотреть пресс-конференцию недостаточно: анализ, прогнозирование проводится ими как в ходе прямого эфира, так и после него.

Профессионализм требует постоянной вовлеченности в тему, в данном случае политику. Встреча глав государств России и США, появление представительства новых партий в Государственной Думе стали одним из резонансных событий 2021 года. Уже как два года большую часть информационного пространства занимает пандемия коронавирусной инфекции и борьба с ним. Но стоит сказать, что за этот год мы научились сосуществовать с этой «заразой» и не сеять панику, — считает студентка 4 курса кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В И. Вернадского Александра Яковлева.

Студентка магистратуры кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Наталья Тишкина в свою очередь добавила, что в общение Президента с журналистами в этом формате дает эмоциональную насыщенность, а искренние ответы Главы государства играют ещё и важную функцию в формировании позитивного образа будущего России.

Текст: Анастасия Чебанова, пресс-служба КФУ.

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