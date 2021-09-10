Молодые предприниматели Севастополя могут рассчитывать на гранты

В Севастополе начался прием заявок на конкурс грантов для молодых предпринимателей «Легкий старт». Подать заявку на получение поддержки можно до 18:00 5 октября через личный кабинет на региональном портале государственной поддержки предпринимательства ( http://grant.sev.gov.ru) .

В этом году получить субсидии смогут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые. При этом перед подачей заявки на грант кандидату необходимо пройти обучение основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес». В 2021 году на предоставление грантовой поддержки молодежи для ведения предпринимательской деятельности предусмотрено более 13 млн рублей из средств бюджета Севастополя. Сумма гранта для субъектов малого предпринимательства и физических лиц, планирующих зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, составит до 300 тысяч рублей. Размер поддержки для самозанятых граждан и физических лиц, планирующих зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина, составит до 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти по ссылке: https://sev.gov.ru/info/messages/158970/ .

Регистрация на обучение, необходимое для подачи заявки на грант, доступна на портале «Мой бизнес»: https://mb92.ru/events/5423/ .

Напомним, личную консультацию можно получить:

в Центре «Мой бизнес» по адресу проспект Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, а также по телефону 22-92-22 или на сайте mb92.ru;

в департаменте экономического развития города Севастополя по адресу проспект Генерала Острякова, 13, а также по телефонам: 54-56-97, 48-12-58, 40-05-56, 48-12-76.