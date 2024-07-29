Молодые предприниматели Севастополя прошли обучение в центре «Мой бизнес»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» прошла программа обучения для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.
Обучающая программа – отличная возможность для вовлечения молодёжи Севастополя в сферу бизнеса и получения грантов от государства. Такая инициатива не только стимулирует развитие предпринимательства, но и способствует созданию новых успешных бизнес-проектов в Городе-Герое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.
Мероприятие длилось четыре дня и включало следующие модули:
— диагностика бизнес-процессов;
— исследование рынка, конкурентов и клиентов;
— управленческое планирование;
— меры государственной поддержки;
— дорожная карта развития;
— грантовая поддержка молодёжи.
Спикером выступила Елена Лещишина-Биган – сертифицированный тренер корпорации субъектов малого и среднего предпринимательства.
За время обучения совместно с наставником мы прошли интересный путь от формирования идеи проекта до исследования рынка конкурентов и клиентов, а также проработали технологию продаж. Это важно на начальном этапе построения бизнеса. Полученные знания мы будем реализовывать на практике», – поделилась участница образовательной программы Ксения Варнава.
По результатам программы все участники получили сертификаты о прохождении обучения от центра «Мой бизнес».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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