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Молодые предприниматели Севастополя прошли обучение в центре «Мой бизнес»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Молодые предприниматели Севастополя прошли обучение в центре «Мой бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:37 29.07.2024

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на площадке севастопольского центра «Мой бизнес» прошла программа обучения для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

Обучающая программа – отличная возможность для вовлечения молодёжи Севастополя в сферу бизнеса и получения грантов от государства. Такая инициатива не только стимулирует развитие предпринимательства, но и способствует созданию новых успешных бизнес-проектов в Городе-Герое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Мероприятие длилось четыре дня и включало следующие модули:

— диагностика бизнес-процессов;

— исследование рынка, конкурентов и клиентов;

— управленческое планирование;

— меры государственной поддержки;

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— дорожная карта развития;

— грантовая поддержка молодёжи.

Спикером выступила Елена Лещишина-Биган – сертифицированный тренер корпорации субъектов малого и среднего предпринимательства.

За время обучения совместно с наставником мы прошли интересный путь от формирования идеи проекта до исследования рынка конкурентов и клиентов, а также проработали технологию продаж. Это важно на начальном этапе построения бизнеса. Полученные знания мы будем реализовывать на практике», – поделилась участница образовательной программы Ксения Варнава.

По результатам программы все участники получили сертификаты о прохождении обучения от центра «Мой бизнес».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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