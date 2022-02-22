Молодые предприниматели в Крыму могут получить микрозаймы на развитие бизнеса с процентной ставкой от 7,5% до 9,5% годовых. Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Так, для поддержки предпринимательской инициативы среди представителей молодёжи Крыма Фондом микрофинансирования РК совместно с Министерством экономического развития РК разработана программа «Молодой предприниматель». Микрозайм предоставляется индивидуальным предпринимателям, возраст которых не превышает 35 лет. Данная программа позволяет получить средства на сумму до 5 миллионов рублей, сроком до 2-х лет с процентной ставкой от 7,5% до 9,5% годовых, — сообщили в пресс-службе Министерства эконоимческого развития РК.

В министерстве отмечают, что с начала 2022 года данной программой воспользовались 6 предпринимателей, основным видом деятельности которых является розничная торговля различными группами товаров. Общая сумма заёмных средств составила 14,8 миллионов рублей, на которые предприниматели приобрели торговое оборудование, пополнили товарный запас, оплатили налоги, арендные платежи и произвели выплату заработной платы.

Напомним, что Фонд микрофинансирования является участником нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого разработаны 20 программ льготного микрофинансирования.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК