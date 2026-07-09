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Молодые севастопольские аграрии могут получить выплату до 250 тысяч рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Молодые севастопольские аграрии могут получить выплату до 250 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:26 09.07.2026

До 20 июля 2026 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает заявления на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся на предприятия агропромышленного комплекса. Программа пользуется высоким спросом у начинающих специалистов.

Данная мера поддержки направлена на привлечение и закрепление квалифицированных кадров в виноградарстве, садоводстве, животноводстве и перерабатывающем производстве. Размер выплаты зависит от уровня образования претендента. Специалисты с высшим образованием могут получить 250 000 рублей, выпускники колледжей и техникумов — 200 000 рублей, —  рассказал начальник отдела малого предпринимательского развития сельских территорий департамента Евгений Бодров.

Право на участие в программе имеют граждане России в возрасте до 35 лет включительно, завершившие обучение по агропромышленным специальностям. Важное условие — трудоустройство в организации АПК Севастополя в соответствии с полученной квалификацией не позднее трех лет после окончания учебы или в период обучения. Получив выплату, специалист обязуется отработать на предприятии не менее трех последующих лет.

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По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева финансирование программы в текущем году увеличено до 2,5 млн рублей, что позволит оказать поддержку 10 молодым профессионалам. Для сравнения, в прошлом году бюджет программы составлял 1 млн рублей.

Участники программы подтверждают, что поддержка государства играет важную роль в их профессиональном становлении, помогает молодым профессионалам адаптироваться на рабочем месте, снизить финансовые барьеры при переезде или обустройстве.

С подробным списком документов и условиями подачи можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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