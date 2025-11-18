Молодые специалисты в Севастополе выбирают работу в сельском хозяйстве

В текущем году на предприятиях агропромышленного комплекса Севастополя трудятся более 4000 человек. Растущий интерес к аграрным специальностям подтверждается также приёмом на кафедру «Агротехнологии» СевГУ, куда в этом году поступило более 30 студентов из разных регионов России.

Многие из будущих бакалавров и магистров уже имеют опыт работы на ведущих винодельческих предприятиях Севастополя и Республики Крым.

На одном из таких хозяйств КФХ «Чоргун» работает молодой агроном Виктор Степовенко, который развивает органическое виноградарство региона.

Виктор родился и вырос в Севастополе. Его путь в профессию начался со стремления к спокойной, уединённой работе с землей, но сегодня он курирует почти 20 гектаров виноградников, руководит бригадой из 8 виноградарей и 4 механизаторов, а также участвует в принятии стратегических решений по агрохимии.

После окончания профильного университета по специальности «Агрономия и садоводство» в Симферополе, он продолжает обучение в аспирантуре по направлению «Ботаника», готовит диссертацию на тему «Органическое виноградарство в юго-западном Крыму».

Мы ведем органическое производство. Это накладывает особые ограничения: запрет на системные пестициды, синтетические удобрения, а также узкий выбор разрешённых препаратов для обработки. Совместно с другими агрономами ведется разработка агрохимических планов на год вперёд. Сейчас у нас идет сбор камня, инвентаризация кустов, и в скором времени начнется обрезка винограда, его обработка. То есть работа есть круглый год. Мне нравится свежий воздух, отсутствие городской суеты, возможность видеть результат своего труда — каждый куст, каждый килограмм урожая, — поделился Виктор Степовенко.

По словам начальника отдела виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Валерии Карнышевой, все больше молодых специалистов приходят работать в сельское хозяйство региона.

Это стало возможным благодаря комплексной работе департамента, СевГУ и сельскохозяйственных предприятий города.

Образовательные программы отличаются практической направленностью. Обучение охватывает весь цикл создания и управления виноградарско-винодельческим производством — от посадки лозы до реализации готовой продукции. Студенты изучают современные агротехнические и технологические операции, а также вопросы менеджмента и маркетинга винодельческой продукции.

Кроме того, в 2025 году департамент впервые реализовал меру поддержки для молодых специалистов АПК. В этом году 4 молодых специалиста с высшим образованием получили по 250 тысяч рублей. Единовременная выплата поможет молодым профессионалам адаптироваться на новом рабочем месте, снизить финансовые барьеры при переезде или обустройстве.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя