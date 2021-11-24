Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды»

Молодые деятели культуры и искусств выбрали новых лауреатов премии «Легенды Тавриды» – премии-признания легендарных личностей индустрии за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Ее лауреатами стали телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Также посмертно премии удостоен кинорежиссер Владимир Меньшов. Церемония награждения победителей состоится 21 декабря в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Она станет одним из ключевых событий недели «Тавриды.АРТ» в Москве.

Уникальность этой премии в том, что «Легенд Тавриды» выбирают сами молодые творцы. Участники всех проектов «Тавриды.АРТ» предлагали тех, кто вдохновлял, поддерживал их на творческом пути и продолжает это делать. Из числа всех кандидатов был сформирован шорт-лист. А затем мастера «Тавриды.АРТ» – молодые эксперты творческих и креативных индустрий – проголосовали за номинантов. Так были выбраны четыре кандидатуры. И я полностью поддерживаю этот выбор – все они, действительно, Легенды! – пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

За вклад в развитие молодых музыкантов лауреатом премии выбран Игорь Матвиенко, Заслуженный артист РФ, композитор и продюсер. За время работы с молодыми творцами «Тавриды.АРТ» он стал для них настоящим наставником. Его музыкальная академия выступает партнером образовательных заездов, фестиваля и кастинг-платформы проекта. Лучшие резиденты арт-кластера неоднократно получали возможность бесплатного обучения в академии М.А.М.А по различным направлениям музыкального искусства.

«Таврида.АРТ» – это, действительно, уникальная платформа, объединяющая множество талантов и служащая мостом между поколениями. Для меня было большой честью принять участие в проекте, не только с точки зрения донесения своего опыта, но и, прежде всего, взаимного творческого обмена с молодежью, которой определенно есть о чем заявить и чем удивить, – отмечает Игорь Матвиенко.

«Легендой Тавриды» также стал телеведущий и Заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Его команда, ученики и коллеги работают с молодыми творцами «Тавриды» и поддерживают их, проводят кастинги среди команд. Победители Фестиваля КВН на «Тавриде» участвовали в телевизионных форматах Высшей лиги. В этом году команда «Поэтессы» из Санкт‑Петербургского университета промышленных технологий и дизайна выиграла «Кубок Тавриды» на фестивале в Крыму и была приглашена на «Кубок мэра Москвы».

Я внимательно наблюдал за Александром Масляковым во время выступлений и был рад увидеть, что он искренне смеется вместе с собравшейся у сцены молодежью. Это не напускное, – рассказывает капитан команды Евгений Никитин. – Когда КВНщики горят игрой, выковывают золотые номера, которые войдут в историю, думаю, что в такие моменты Александр Васильевич по-настоящему счастлив. Он знает, в чем мощь и сила КВН, способен подсказать, как сделать игру лучше, не испортить и разобраться со всеми ее механизмами. Он наш проводник в непростом и прекрасном мире КВН и настоящая «Легенда!»

Лауреатом премии также стала Ольга Свиблова, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников России, искусствовед, кинорежиссер-документалист. Она работает с арт-кластером на протяжении многих лет. Художники и арт-менеджеры, прошедшие ее мастерскую современного искусства на «Тавриде», сегодня – активные участники выставочных проектов ведущих художественных институций страны.

Владимир Меньшов, Народный артист РСФСР, лауреат премии «Оскар», актер и кинорежиссер, удостоен премии посмертно. Мэтр одним из первых поддержал «Тавриду» на стадии ее зарождения и не раз становился экспертом образовательных программ. Он провел серию лекций и мастер-классов для участников «Тавриды» и подарил искру сотням последователей, ныне ставших известными деятелями киноиндустрии.

Я очень этому рада, потому что полагаю, что папин вклад в российский кинематограф огромен, и счастлива, что для молодых ребят он также значим, – сказала дочь кинорежиссера Юлия Меньшова. – В жизни он, пожалуй, учил меня своим личным примером. Не нарочито. Просто я видела его отношение к людям, событиям, книгам, фильмам, видела его абсолютно неутомимое любопытство, его пытливый ум, который всегда старался дойти до самой сути, и все это очень меня воспитывало. Давало ориентиры. Папа был прямолинейным и искренним человеком, что остается для меня огромной ценностью. Он не умел хитрить. И потому его критика всегда была такой значимой, а похвала — необыкновенно весомой. Я знала, что его оценки абсолютно честны, хоть и субъективны. Но это тоже важный ориентир — честность в отношениях. И мне кажется, все это вместе меня многому научило.

Церемонии награждения пройдет 21 декабря на Новой сцене Театра им. Е. Вахтангова. На ней встретятся мэтры и их ученики, семьи, коллеги и партнеры. Памятную статуэтку для лауреатов премии разработают резиденты и эксперты арт-кластера. Режиссером-постановщиком церемонии вручения премии станет резидент арт-кластера – Владислав Тутак. Кукольный спектакль Владислава «Лев и Птичка», показанный летом этого года на площадке «Тавриды.АРТ» в Крыму, настолько понравился директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку, что он пригласил 26-летнего режиссера сделать постановку на сцене своего театра. К работе над церемонией также присоединятся режиссеры-резиденты проекта: Павел Аверин, Никита Транцеев, Виктория Клипова и Кристина Звыкова.

Премия «Легенды Тавриды» проводится во второй раз. В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет; композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков; актер и режиссер Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.

С 16 по 25 декабря в рамках дней «Тавриды.АРТ» в Москве также состоятся: шоу резидентов арт-кластера; концерт симфонического оркестра и модный показ одежды дизайнеров-резидентов арт-кластера; музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева и другие события. Они пройдут в уже традиционном для проекта формате – синтезе шоу, общения и творчества. Главными действующими лицами станут резиденты «Тавриды.АРТ» – молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет – и деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере. Концерты, показы и шоу увидят москвичи и гости столицы, а также все желающие в любой точке мира – трансляции ключевых событий будут доступны онлайн.

Шоу резидентов «Тавриды.АРТ» состоится 18 декабря. Театрализованное музыкальное шоу развернется на площадке действующего завода «Энергомаш» в городе Чехов. Концерт увидят сотрудники завода и члены их семей.

16 декабря пройдет концерт симфонического оркестра и модный показ одежды резидентов-дизайнеров арт-кластера. Артисты покажут результат творческой коллаборации академической музыки, индустрии моды и монументальных работ резидентов проекта «Культурный код» платформы «Россия – страна возможностей». Сборный оркестр резидентов «Тавриды.АРТ» выступит вместе с солистами Большого театра и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского под управлением дирижера Юрия Башмета. Также на площадке мероприятия пройдут мастер-классы по кастомизации одежды.

Частью программы «Тавриды.АРТ» в столице станет музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Он пройдет 19 декабря в фудмолле «ДЕПО Москва». Резиденты арт-кластера вместе с детьми из проекта «Большая перемена» исполнят популярные композиции в новой интерпретации совместно с джазовыми ансамблем под руководством экспертов Фонда Игоря Бутмана.

20 и 22 декабря команда «Тавриды.АРТ» совместно с благотворительными фондами в преддверии новогодних праздников организует концерты в рамках социальной программы «Мир. Любовь. Искусство».

Все события «Тавриды.АРТ» в Москве пройдут с соблюдением актуальных требований Роспотребнадзора. Вход на мероприятия – свободный, при этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию. Программа мероприятий и возможность подать заявку будут доступны на tavrida.art/moscow2021 .

Справочная информация:

«Таврида.АРТ» – экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор – АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект трансформировался в единую экосистему.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят с 2020 года и объединяют серию ярких мероприятий в уже традиционном для проекта формате – синтезе шоу, образования, общения и творчества. Участники проекта – молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет – и деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере.

«Легенды Тавриды» – премия-признание, учрежденная творческой молодежью для своих учителей. Проходит с 2020 года в рамках дней «Тавриды.АРТ» в Москве. В 2021 году выбор лауреатов премии проводился в несколько этапов. Резидентам «Тавриды» предлагалось выдвинуть кандидатов в номинанты на премию. На основании количества выдвижения той или иной кандидатуры был сформирован шорт-лист из десяти номинантов премии. Далее мастера арт-кластера – молодые эксперты, представители креативных индустрий – проголосовали за номинантов.

фото: пресс-служба «Таврида.АРТ»