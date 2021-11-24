Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды»

crimeapress_news



Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды»

Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:07 24.11.2021

Молодые деятели культуры и искусств выбрали новых лауреатов премии «Легенды Тавриды» – премии-признания легендарных личностей индустрии за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Ее лауреатами стали телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Также посмертно премии удостоен кинорежиссер Владимир Меньшов. Церемония награждения победителей состоится 21 декабря в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Она станет одним из ключевых событий недели «Тавриды.АРТ» в Москве.

Уникальность этой премии в том, что «Легенд Тавриды» выбирают сами молодые творцы. Участники всех проектов «Тавриды.АРТ» предлагали тех, кто вдохновлял, поддерживал их на творческом пути и продолжает это делать. Из числа всех кандидатов был сформирован шорт-лист. А затем мастера «Тавриды.АРТ» – молодые эксперты творческих и креативных индустрий – проголосовали за номинантов. Так были выбраны четыре кандидатуры. И я полностью поддерживаю этот выбор – все они, действительно, Легенды! – пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

За вклад в развитие молодых музыкантов лауреатом премии выбран Игорь Матвиенко, Заслуженный артист РФ, композитор и продюсер. За время работы с молодыми творцами «Тавриды.АРТ» он стал для них настоящим наставником. Его музыкальная академия выступает партнером образовательных заездов, фестиваля и кастинг-платформы проекта. Лучшие резиденты арт-кластера неоднократно получали возможность бесплатного обучения в академии М.А.М.А по различным направлениям музыкального искусства.

«Таврида.АРТ» – это, действительно, уникальная платформа, объединяющая множество талантов и служащая мостом между поколениями. Для меня было большой честью принять участие в проекте, не только с точки зрения донесения своего опыта, но и, прежде всего, взаимного творческого обмена с молодежью, которой определенно есть о чем заявить и чем удивить, – отмечает Игорь Матвиенко.

«Легендой Тавриды» также стал телеведущий и Заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Его команда, ученики и коллеги работают с молодыми творцами «Тавриды» и поддерживают их, проводят кастинги среди команд. Победители Фестиваля КВН на «Тавриде» участвовали в телевизионных форматах Высшей лиги. В этом году команда «Поэтессы» из Санкт‑Петербургского университета промышленных технологий и дизайна выиграла «Кубок Тавриды» на фестивале в Крыму и была приглашена на «Кубок мэра Москвы».

Я внимательно наблюдал за Александром Масляковым во время выступлений и был рад увидеть, что он искренне смеется вместе с собравшейся у сцены молодежью. Это не напускное, – рассказывает капитан команды Евгений Никитин. Когда КВНщики горят игрой, выковывают золотые номера, которые войдут в историю, думаю, что в такие моменты Александр Васильевич по-настоящему счастлив. Он знает, в чем мощь и сила КВН, способен подсказать, как сделать игру лучше, не испортить и разобраться со всеми ее механизмами. Он наш проводник в непростом и прекрасном мире КВН и настоящая «Легенда!»

Лауреатом премии также стала Ольга Свиблова, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников России, искусствовед, кинорежиссер-документалист. Она работает с арт-кластером на протяжении многих лет. Художники и арт-менеджеры, прошедшие ее мастерскую современного искусства на «Тавриде», сегодня – активные участники выставочных проектов ведущих художественных институций страны.

Владимир Меньшов, Народный артист РСФСР, лауреат премии «Оскар», актер и кинорежиссер, удостоен премии посмертно. Мэтр одним из первых поддержал «Тавриду» на стадии ее зарождения и не раз становился экспертом образовательных программ. Он провел серию лекций и мастер-классов для участников «Тавриды» и подарил искру сотням последователей, ныне ставших известными деятелями киноиндустрии.

Я очень этому рада, потому что полагаю, что папин вклад в российский кинематограф огромен, и счастлива, что для молодых ребят он также значим, – сказала дочь кинорежиссера Юлия Меньшова. В жизни он, пожалуй, учил меня своим личным примером. Не нарочито. Просто я видела его отношение к людям, событиям, книгам, фильмам, видела его абсолютно неутомимое любопытство, его пытливый ум, который всегда старался дойти до самой сути, и все это очень меня воспитывало. Давало ориентиры. Папа был прямолинейным и искренним человеком, что остается для меня огромной ценностью. Он не умел хитрить. И потому его критика всегда была такой значимой, а похвала — необыкновенно весомой. Я знала, что его оценки абсолютно честны, хоть и субъективны. Но это тоже важный ориентир — честность в отношениях. И мне кажется, все это вместе меня многому научило.

Церемонии награждения пройдет 21 декабря на Новой сцене Театра им. Е. Вахтангова. На ней встретятся мэтры и их ученики, семьи, коллеги и партнеры. Памятную статуэтку для лауреатов премии разработают резиденты и эксперты арт-кластера. Режиссером-постановщиком церемонии вручения премии станет резидент арт-кластера – Владислав Тутак. Кукольный спектакль Владислава «Лев и Птичка», показанный летом этого года на площадке «Тавриды.АРТ» в Крыму, настолько понравился директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку, что он пригласил 26-летнего режиссера сделать постановку на сцене своего театра. К работе над церемонией также присоединятся режиссеры-резиденты проекта: Павел Аверин, Никита Транцеев, Виктория Клипова и Кристина Звыкова.

Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды» Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды»

Премия «Легенды Тавриды» проводится во второй раз. В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет; композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков; актер и режиссер Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.

С 16 по 25 декабря в рамках дней «Тавриды.АРТ» в Москве также состоятся: шоу резидентов арт-кластера; концерт симфонического оркестра и модный показ одежды дизайнеров-резидентов арт-кластера; музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева и другие события. Они пройдут в уже традиционном для проекта формате – синтезе шоу, общения и творчества. Главными действующими лицами станут резиденты «Тавриды.АРТ» – молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет – и деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере. Концерты, показы и шоу увидят москвичи и гости столицы, а также все желающие в любой точке мира – трансляции ключевых событий будут доступны онлайн.

Шоу резидентов «Тавриды.АРТ» состоится 18 декабря. Театрализованное музыкальное шоу развернется на площадке действующего завода «Энергомаш» в городе Чехов. Концерт увидят сотрудники завода и члены их семей.

16 декабря пройдет концерт симфонического оркестра и модный показ одежды резидентов-дизайнеров арт-кластера. Артисты покажут результат творческой коллаборации академической музыки, индустрии моды и монументальных работ резидентов проекта «Культурный код» платформы «Россия – страна возможностей». Сборный оркестр резидентов «Тавриды.АРТ» выступит вместе с солистами Большого театра и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского под управлением дирижера Юрия Башмета. Также на площадке мероприятия пройдут мастер-классы по кастомизации одежды.

Частью программы «Тавриды.АРТ» в столице станет музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Он пройдет 19 декабря в фудмолле «ДЕПО Москва». Резиденты арт-кластера вместе с детьми из проекта «Большая перемена» исполнят популярные композиции в новой интерпретации совместно с джазовыми ансамблем под руководством экспертов Фонда Игоря Бутмана.

20 и 22 декабря команда «Тавриды.АРТ» совместно с благотворительными фондами в преддверии новогодних праздников организует концерты в рамках социальной программы «Мир. Любовь. Искусство».

Все события «Тавриды.АРТ» в Москве пройдут с соблюдением актуальных требований Роспотребнадзора. Вход на мероприятия – свободный, при этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию. Программа мероприятий и возможность подать заявку будут доступны на tavrida.art/moscow2021.

Справочная информация:

«Таврида.АРТ» – экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор – АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект трансформировался в единую экосистему.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят с 2020 года и объединяют серию ярких мероприятий в уже традиционном для проекта формате – синтезе шоу, образования, общения и творчества. Участники проекта – молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет – и деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере.

«Легенды Тавриды» – премия-признание, учрежденная творческой молодежью для своих учителей. Проходит с 2020 года в рамках дней «Тавриды.АРТ» в Москве. В 2021 году выбор лауреатов премии проводился в несколько этапов. Резидентам «Тавриды» предлагалось выдвинуть кандидатов в номинанты на премию. На основании количества выдвижения той или иной кандидатуры был сформирован шорт-лист из десяти номинантов премии. Далее мастера арт-кластера – молодые эксперты, представители креативных индустрий – проголосовали за номинантов.

фото: пресс-служба «Таврида.АРТ»

Молодые творцы выбрали лауреатов премии «Легенды Тавриды»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.