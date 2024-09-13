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Молодым авторам социальных проектов обещают поддержку до 1 500 000 рублей
фото: пресс-служба "Таврида.АРТ"

Молодым авторам социальных проектов обещают поддержку до 1 500 000 рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 13.09.2024

26 августа Росмолодёжь.Гранты запустили конкурс «Двигай сообщества» для тех, кто хочет развивать студенческие сообщества ссузов, который продлится до 26 сентября 2024 года на сайте. Максимальный размер гранта — 1 500 000 рублей. Участие могут принять граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет (включительно).

Ознакомиться с методическими рекомендациями для физических лиц также можно на сайте. На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной номинации:

  • #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов.
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Рекомендованные сроки реализации проектов, которые одержат победу в конкурсе: январь 2025 года — декабрь 2025 года.

Подробная информация о проведении конкурса «Росмолодёжь.Гранты «Двигай сообщества»— в объявлении.

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