Молодым россиянам на стажировке платят в среднем порядка 35 тысяч рублей в месяц

Для многих молодых людей стажировка становится способом устроиться в штат компании мечты. Авито Работа опросила 2 000 молодых российских специалистов 18-25 лет, чтобы узнать об их опыте прохождения стажировок и зарплатных ожиданиях. Данные опроса показали, что большинство (59%) россиян хотя бы раз проходили стажировку. Также аналитики выяснили, что в среднем российская молодежь 18-25 лет считает оптимальной оплату стажировки размером в 39 801 рубля в месяц. Эта сумма немногим выше средней фактической оплаты последней стажировки респондентов, которая составила 35 778 рублей в месяц.

Треть (33%) молодежи проходили стажировку несколько раз, а 26% — лишь однажды. Среди молодых россиян, проходивших стажировку, девушек (63%) оказалось больше, чем молодых людей (55%). Молодые люди, живущие в Москве и других миллионниках, чаще других сообщали о том, что у них был опыт стажировок — среди москвичей этот ответ выбрали 68% респондентов, а в других городах-миллионниках, не считая Санкт-Петербурга, таких было 67%.

При этом самые популярные сферы деятельности компаний, в которых решают пройти стажировку молодые россияне, — это производство и промышленность (9%), IT и телеком (8%), традиционная и онлайн-торговля (7%), а также туризм и ресторанно-гостиничный бизнес (7%).

Что касается оплаты труда стажера, большинство россиян в возрасте 18-25 лет считают подходящей сумму до 40 000 рублей в месяц. Так, 18% опрошенных согласились бы пройти стажировку с оплатой до 20 000 рублей в месяц. 28% считают приемлемым получать на стажировке от 20 001 до 30 000 рублей в месяц, 19% молодых россиян хотели бы получать от 30 001 до 40 000 рублей в месяц, и только 9% — от 40 001 до 50 000 рублей в месяц. При этом 4% россиян от 18 до 25 лет были бы готовы пройти стажировку или практику в интересующей их компании или сфере бесплатно.

Спрос работодателей на кандидатов без опыта год от году растет. Так, весной 2024 года количество предложений о работе для соискателей без опыта выросло в 2,3 раза за год, а средние зарплатные предложения — на 21%. Весной текущего года кандидаты без опыта могли рассчитывать в среднем на 54 388 рублей в месяц. Несмотря на то, что малому и среднему бизнесу может быть финансово тяжело полноценно обучать кандидата, компаниям все же выгодно вкладываться в стажеров — они могут стать сильным кадровым резервом, так как у работодателя есть возможность обучить человека под рабочие задачи конкретного бизнеса. Но для того, чтобы вчерашние стажеры оставались в компаниях после окончания стажировки, нужно отслеживать их потребности и относиться к ним так, чтобы они хотели остаться, — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в Авито.

Треть (33%) молодых специалистов отмечали, что на их последней стажировке им платили сумму до или равную 20 000 рублям в месяц. Каждый пятый (20%) россиянин от 18 до 25 лет получал от 20 001 до 30 000 рублей в месяц. 9% респондентов на их последней стажировке платили от 30 001 до 40 000 рублей в месяц, 6% — от 40 001 до 50 000 рублей. От 50 001 до 70 000 рублей на стажировке получали 7% опрошенных. 5% получали в качестве стажера от 70 001 до 100 000 рублей в месяц. От 100 000 до 150 000 рублей в месяц на своей последней стажировке получали 3% работающей молодежи, а свыше 150 000 рублей — 2% опрошенных. 12% молодых россиян проходили только неоплачиваемую производственную практику.